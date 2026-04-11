BATLERU IZMAKLO MVP PRIZNANJE: Evo ko je najkorisniji igrač kola u Evroligi

11. 04. 2026. u 14:58

Košarkaš Pariza Džastin Robinson najkorisniji je igrač (MVP) 37. kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Robinson je u pobedi Pariza nad Makabijem rezultatom 113:80 za 19 minuta na terenu zabeležio 25 poena i šest asistencija, uz šut iz igre 5/9.

On je imao indeks korisnosti 35 i tako prvi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler imao indeks 33 u pobedi protiv Asvela 106:93. Batler je za 20 minuta upisao 24 poena, pet asistencije i tri skoka, uz šut iz igre 10/12.

Žan Montero iz Valensije je ostvario indeks 30 u trijumfu nad Panatinaikosom 102:84.

