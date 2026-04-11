HAOS U FRANCUSKOJ! Navijači Marseja "odlepili" zbog promene grba, uprava osetila njihov bes (FOTO)

POBEDIO je Olimpik iz Marseja Mec 3:1, a pobedu je zasenio bes navijača. Tribine su "gorele" od uvredljivih transparenata, a meta je bila uprava kluba, odnosno promena vizuelnog identitea kluba.

Promena logoa nije se dopala navijačima koji su svoje nezadovoljstvo jasno izneli u javnost.

Nedavno je Olimpik iz Marseja objavio promenu grba, a navijači su to primili k srcu. Tokom utakmice protiv Meca razvili su transparente kojima su jasno potvrdili da se ne slažu sa ovom promenom.

🇫🇷🔵 The evolution of Marseille's club logo! New one is here. ✅ (@ligue1plus) pic.twitter.com/ug0oFzJHQZ — EuroFoot (@eurofootcom) April 10, 2026

Novi grb ima drugačiji dizajn slova "M". Na transparentima su se našle poruke poput: "Ružan grb, nestabilan tim, sve uništavate" i " Grb je slika i prilika vaše sezone, jedno prekrasno go**o."

💥 "Logo de merde, équipe instable, vous n*quez tout !"



Les banderoles du Virage Nord avant le coup d'envoi face à Metz.

Nezadovoljstvo je upućeno ka upravi i zbog loših rezultata, a promena je povezana sa nestabilnošću kluba. Logo je objavljen dan pre nego što je klub imenovao novog predsednika Stefanea Ričardsa, koji je nasledio Pabla Longoriju i Mehdija Benatiju.

