Fudbal

HAOS U FRANCUSKOJ! Navijači Marseja "odlepili" zbog promene grba, uprava osetila njihov bes (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 04. 2026. u 12:15

POBEDIO je Olimpik iz Marseja Mec 3:1, a pobedu je zasenio bes navijača. Tribine su "gorele" od uvredljivih transparenata, a meta je bila uprava kluba, odnosno promena vizuelnog identitea kluba.

ХАОС У ФРАНЦУСКОЈ! Навијачи Марсеја одлепили због промене грба, управа осетила њихов бес (ФОТО)

FOTO: ADRIENPITTORE / Sipa Press / Profimedia

Promena logoa nije se dopala navijačima koji su svoje nezadovoljstvo jasno izneli u javnost. 

Nedavno je Olimpik iz Marseja objavio promenu grba, a navijači su to primili k srcu. Tokom utakmice protiv Meca razvili su transparente kojima su jasno potvrdili da se ne slažu sa ovom promenom. 

Novi grb ima drugačiji dizajn slova "M". Na transparentima su se našle poruke poput: "Ružan grb, nestabilan tim, sve uništavate" i " Grb je slika i prilika vaše sezone, jedno prekrasno go**o." 

Nezadovoljstvo je upućeno ka upravi i zbog loših rezultata, a promena je povezana sa nestabilnošću kluba. Logo je objavljen dan pre nego što je klub imenovao novog predsednika Stefanea Ričardsa, koji je nasledio Pabla Longoriju i Mehdija Benatiju. 

