"HVALA ALAHU, IRANSKE DUHOVNE VOĐE VIŠE NISU MEĐU NAMA" Tramp najavio: Mi ćemo očistiti mine u Ormuskom moreuzu
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države počinju proces čišćenja Ormuskog moreuza "kao uslugu zemljama širom sveta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Francusku, Nemačku i mnoge druge", koje je optužio da "nemaju hrabrosti ni volje da same obave taj posao".
Tramp je u objavi na mreži Truth Social naveo i da svih 28 iranskih brodova za postavljanje mina "leži na dnu mora". Naglasio je da je zanimljivo da prazni tankeri iz brojnih država već plove prema Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se tu napunili naftom.
Takođe je optužio pojedine medije da su izgubili kredibilitet i da "vole da prenose da Iran pobeđuje" iako, prema njegovim rečima, "svi znaju da gubi – i to jako".
Tramp je naveo da je iranska mornarica "uništena", kao i njihovo vazduhoplovstvo. "Njihovi protivvazdušni sistemi praktično ne postoje, radari su onesposobljeni, njihove fabrike projektila i dronova uglavnom su sravnjene sa zemljom, zajedno s projektilima i dronovima, a što je najvažnije, njihove dugogodišnji 'vođe' više nisu među nama – hvala Alahu!
"Jedino na šta još mogu računati je pretnja da bi neki brod mogao naleteti na jednu od njihovih morskih mina, pri čemu su, usput rečeno, svih 28 njihovih brodova za postavljanje mina takođe završili na dnu mora", istakao je Tramp.
(RTS)
MOŽDA SMO POBEDILI, ALI MINE... „Pravi razlozi" za blokadu Ormuskog moreuza
11. 04. 2026. u 16:11
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
