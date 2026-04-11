Svet

"HVALA ALAHU, IRANSKE DUHOVNE VOĐE VIŠE NISU MEĐU NAMA" Tramp najavio: Mi ćemo očistiti mine u Ormuskom moreuzu

В.Н.

11. 04. 2026. u 16:14

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Američke Države počinju proces čišćenja Ormuskog moreuza "kao uslugu zemljama širom sveta, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju, Francusku, Nemačku i mnoge druge", koje je optužio da "nemaju hrabrosti ni volje da same obave taj posao".

Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA

Tramp je u objavi na mreži Truth Social naveo i da svih 28 iranskih brodova za postavljanje mina "leži na dnu mora". Naglasio je da je zanimljivo da prazni tankeri iz brojnih država već plove prema Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se tu napunili naftom.

Takođe je optužio pojedine medije da su izgubili kredibilitet i da "vole da prenose da Iran pobeđuje" iako, prema njegovim rečima, "svi znaju da gubi – i to jako".

Tramp je naveo da je iranska mornarica "uništena", kao i njihovo vazduhoplovstvo. "Njihovi protivvazdušni sistemi praktično ne postoje, radari su onesposobljeni, njihove fabrike projektila i dronova uglavnom su sravnjene sa zemljom, zajedno s projektilima i dronovima, a što je najvažnije, njihove dugogodišnji 'vođe' više nisu među nama – hvala Alahu!

"Jedino na šta još mogu računati je pretnja da bi neki brod mogao naleteti na jednu od njihovih morskih mina, pri čemu su, usput rečeno, svih 28 njihovih brodova za postavljanje mina takođe završili na dnu mora", istakao je Tramp.

(RTS)

MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, Boginja provincije za mesto koje vodi u Evropu

