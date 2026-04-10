TRAMP OBJAVIO UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: "Sve vreme sam govorio, ako uvozite Treći svet, postajete Treći svet"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio snimak ubistva na Floridi za koji je naveo da ga je počinio "kriminalac sa Haitija" koji je "do smrti pretukao čekićem nevinu ženu na benzinskoj pumpi".

- Kriminalac sa Haitija koji je ilegalni stranac, kojeg je u našu zemlju pustio najgori predsednik u istoriji, pokvareni Džo Bajden, kao i radikalni demokrate u Kongresu, upravo je do smrti pretukao čekićem nevinu ženu na benzinskoj pumpi na Floridi. Video njenog brutalnog ubistva jedna je od najogavnijih stvari koje ćete ikada videti. Ovoj životinji je dozvoljeno da ostane ovde jer mu je Bajdenova administracija, kao i svim Haićanima, dodelila "Privremeni status zaštite", masovno zloupotrebljavan i prevarantski program na čijem okončanju moja administracija radi, ali poremećene liberalne sudije okružnog suda stoje nam na putu - napisao je Tramp.

Šef Bele kuće je naveo da bi "ovo jedno ubistvo trebalo da bude dovoljno da ove radikalne sudije prestanu da ometaju imigracionu politiku moje administracije i da nam dozvole da jednom zauvek završimo ovu prevaru".

- Mojim kolegama republikancima, i iskreno svim Amerikancima zdravog razuma, nikada ane zaboravite da su Džo Bajden i Demokratska partija pretvorili SAD u smetlište, dozvoljavajući desetinama miliona kriminalaca, ludaka i mentalno obolelih iz celog sveta da se slivaju u našu zemlju, potpuno neprovereni i nekontrolisani, preko naših širom otvorenih granica. Kao što sam sve vreme govorio, ako uvozite Treći svet, postajete Treći svet, i to se dogodilo tokom četiri godine demokratske kontrole - poručio je Tramp.

