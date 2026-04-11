POBEDA UZ ZEBNJU! "Delfini" potopili Holandiju, ali im je ovo neophodno u derbiju sa Hrvatima!
Srpski vaterpolisti blistali u trećem kvartalu.
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je danas u grčkom Aleksandropoliju selekciju Holandije rezultatom 16:12 (3:2, 4:4, 6:1, 3:5) u meču drugog kola grupe D kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa.
Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je kapiten Nikola Jakšić sa pet golova, dok je Vasilije Martinović postigao četiri.
U selekciji Holandije istakao se Lars ten Broek sa tri pogotka.
Vaterpolisti Hrvatske su ranije danas u grupi D pobedili SAD rezultatom 18:12.
Hrvatska je vodeća u grupi D sa šest bodova, Srbija i SAD imaju po tri, dok je Holandija bez bodova.
Srbija će sutra u trećem, poslednjem kolu od osam časova igrati protiv Hrvatske, a od 10 sati sastaće se SAD i Holandija.
Računica je poznata za poslednji okršaj. Našoj reprezentaciji, koja je za dva gola bila lošija od SAD, biće potrebno slavlje sa barem četiri, a najverovatnije i pet golova razlike kako bi eliminisala Hrvatsku i tako u krugu tri selekcije sa istim brojem bodova bila najbolja.
Podsetimo, Srbija je u glavnoj grupnoj fazi osim Holandije, za rivale imala i Grčku i Mađarsku, ali je doživela i dva poraza.
Plasman na finalni turnir Svetskog kupa, koji je na programu od 22. do 26. jula u Sidneju, izboriće pobednik grupe D.
