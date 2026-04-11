GROBARI SU OVO ŽELELI DA ČUJU! Poznato kada će Lovernj debitovati za Partizan!
Iskusni centar se vraća među crno-bele.
Tokom dana poput detonacije odjeknula je vest da će se Žofri Lovernj vratiti naredne sezone u Partizan i potpisati za tim Đoana Penjaroje.
Prvi strani kapiten u istoriji kluba iz Humske, završio je epizodu u Kuvajtu, koji je napustio zbog ratnog stanja na Bliskom istoku i prethodne večeri gledao svoj bivši klub u porazu od litvanskog Žalgirisa.
"Partizan je blizu dogovora sa francuskim centrom, ali posao još uvek nije završen. Klub i igrač rade na finalnim detaljima ugovora kojim bi Francuz sa istetoviranim grbom Partizana na ruci završio karijeru u klubu koji ga je lansirao u NBA ligu", potvrdili iz Humske.
Tačnije, dogovor bi toliko brzo mogao da bude postignut da bi Francuz mogao da se stavi na raspolaganju španskom treneru već za mečeve Super lige Srbije. Podsetimo, Lovernj je već duže vremena u Beogradu, gleda mečeve Partizana i ne krije želju da se vrati.
"Dovoljan je poziv da bih se vratio. Ostoja Mijailović me želi, kao i mnogi drugi ljudi. Videćemo, pričao sam više puta da želim karijeru da završim ovde. Zvali su me i pre početka sezone, Ostoja me je želeo, nije se ostvarilo. Bilo je poziva i tokom sezone, ali nisam mogao Kuvajt da napustim. To su razlozi. Ne znam da li će se desiti na leto. Učim srpski i hoću da živim ovde kad završim karijeru", rekao je Žofri posle meča njegovih nekadašnjih klubova, Partizana i Asvela u Areni.
On je tom prilikom istakao:
"Mogu da pričam slbodno i da kažem da je sezona razočaravajuća. Tim igra mnogo bolje u poslednjih nekolko nedelja. Kasno je za Evroligu, ali ne i za ostala takmičenja. Nadam se da ćemo naći rešenje", kaže Francuz koji je igrao u crno-belom dresu od 2013. do 2015.
