DELIJE U TRANSU! Zvezda produžila ugovor sa bitnim igračem!

CRVENA zvezda obavila je veliki posao pred narednu sezonu.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Ebuka Izundu ostaće igrač Crvene zvezde do leta 2028. godine.

To su sjajne vesti za crveno-bele, jer Nigerijac ove sezone igra toliko dobro da je privukao ozbiljnu pažnju ostalih evroligaških klubova.

Contract extension - Buka Izundu #2028 🔴⚪️



Centar KK Crvena zvezda Meridianbet Ebuka Izundu produžio je ugovor sa klubom na još dve sezone i ostaće u crveno belom dresu do 2028. godine!#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/X2oqR645PU — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) April 11, 2026

Ali, neće se seliti iz Beograda. Pokazao se odlično i uopšte nije nemoguće da naredne godine bude prva opcija na centarskoj poziciji.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA