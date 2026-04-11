MITROVIĆ OPOMINJE PRED DOLAZAK PARTIZANA! "On je njihov ključni faktor"!
Crno-beli u seriji poraza.
Košarkaši Cedevita Olimpija u derbiju 7. kola Top 8 faze ABA lige dočekuju Partizan.
Trener tima iz Ljubljane Zvezdan Mitrović naglašava da njegovime igrače čeka težak duel sa braniocem regionalne titule.
Izabranici Đoana Penjaroje nanizali su tri poraza, dva u Evroligi od Žalgirisa i Efesa, dok je u regionu izgubila u Podgorici od Budućnosti (89:95). S druge strane, "zmajevi" su u prethodnom kolu poraženi od Dubaija 84:89.
"Partizan je u poslednje vreme potpuno drugačiji tim u odnosu na početak sezone. U prvom međusobnom duelu u Beogradu dobro smo se borili i pružili priliku i nekim mlađim igračima, ali su domaći na kraju zasluženo slavili. Žao mi je što smo u završnici malo pali, jer smo mogli da izvučemo više. Jedan od ključnih faktora njihovog uspona je Karlik Džons, a sa njegovim povratkom tim igra u jasno postavljenom sistemu sa precizno definisanim ulogama", rekao je Zvezdan Mitrović.
On je potom dodao:
"Svesni smo da nas čeka težak izazov, ali u poslednje vreme, kada se ritam utakmica malo smirio, treniramo kvalitetno i posvećeno. Verujem da ćemo izaći na teren samouvereno i odlučno i pokušati da iskoristimo domaći teren za pobedu protiv evroligaškog protivnika", istakao je Mitrović.
Partizan je na drugom mestu ABA lige, ima isti skor kao vodeći Dubai (19-3), dok je Cedevita Olimpija na šestoj poziciji sa skorom 12-10.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
Komentari (0)