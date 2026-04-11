DA LI STE TALENTOVANI ZA ASTROLOGIJU ? Horoskop "Novosti": Evo šta otkrivaju pozicije Urana i Neptuna u vašem horoskopu
ASTROLOGIJA vam pruža mogućnost da saznate nešto više o karakteristikama nečije ličnosti, njenom fizičkom izgledu, načinu na koji komunicira ili ispoljava emocije, njenom odnosu prema porodici, ljubavnom partneru, prijateljima. ..
Ponekad je dovoljan letimičan pogled na horoskop da bi astrolog uočio nešto važno o osobi pred njim, a ponekad samo na osnovu rukovanja i pozdravljanja, može da pogodi znak u kome je rođena.
* Ukoliko osoba s kojom se upoznajete ima čvrst stisak ruke i pozdravlja vas formalno, verovatno je pred vama Bik, Devica ili Jarac. Međutim, ako prilikom prvog susreta jedva uspevate da održite razgovor, moguće je da se radi o Raku, Škorpiji ili Ribama. Vazdušni znaci, Blizanci, Vaga ili Vodolija, neće vam dozvoliti da dođete do reči, čim se završi formalno upoznavanje. Neko ko vas fascinira na prvi pogled najčešće je vatreni Ovan, Lav ili Strelac. Važnu ulogu u stvaranju prvog utiska često imaju podznak i pozicija natalnog Merkura (na primer, u prvoj kući daje elokvenciju, komunikativnost, u trećoj dar za jezike, u petoj za glumu).
* Podznak govori o izgledu, talentima i utisku koji ostavljate na okolinu što naročito dolazi do izražaja ako prva kuća (ličnost, fizički izgled, talenti) zahvata dva ili tri znaka. Na primer, neko s podznakom u Škorpiji, može da ima i deo kuće ličnosti u Strelcu, čak i u Jarcu, zbog čega ostavlja utisak tajanstvene, pomalo nedokučive osobe, koja voli da naglasi svoj seksepil.
* Kada Mesec prelazi preko vaše 12. kuće, koja simbolizuje podsvest i potrebu za osamljivanjem, skloni ste introspekciji i niste previše zainteresovani za zbivanja oko vas. Ali to se brzo menja kada Mesec stigne do vašeg podznaka i uđe u kuću ličnosti. Tada obično osećate priliv energije, entuzijazma i borbenosti. Ovaj tranzit Meseca najviše osećaju Rakovi, Bikovi i Ribe, znaci u kojima je uticaj Meseca jak.
* Osobe sa naglašenim Uranom u horoskopu, simbolom otkrića i pronalazaka, imaju talenat za nauku, astronomiju, astrologiju, fiziku. Ta planeta se tada najčešće nalazi u njihovoj prvoj, šestoj, devetoj ili 12. kući ili u dobrim aspektima sa Saturnom, Jupiterom, Marsom, Merkurom ili Suncem.
* Neptun u šestoj kući, koja simbolizuje posao i zdravlje, upozorava na oprez sa lekovima i opasnost od pogrešnih dijagnoza, zbog čega bi trebalo potražiti više stručnih mišljenja. Pošto organizam ovih osoba ne prerađuje lako materije iz medikamenata one često traže pomoć u alternativnim vidovima lečenja.
DREVNI DNK OTKRIVA: Evo kada su psi i ljudi počeli da žive zajedno
11. 04. 2026. u 21:11
RIZIK OD SMRTI? Da li treba gasiti bojler pre tuširanja
11. 04. 2026. u 19:14
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
