DA LI STE TALENTOVANI ZA ASTROLOGIJU ? Horoskop "Novosti": Evo šta otkrivaju pozicije Urana i Neptuna u vašem horoskopu

ASTROLOGIJA vam pruža mogućnost da saznate nešto više o karakteristikama nečije ličnosti, njenom fizičkom izgledu, načinu na koji komunicira ili ispoljava emocije, njenom odnosu prema porodici, ljubavnom partneru, prijateljima. ..

Ponekad je dovoljan letimičan pogled na horoskop da bi astrolog uočio nešto važno o osobi pred njim, a ponekad samo na osnovu rukovanja i pozdravljanja, može da pogodi znak u kome je rođena.

* Ukoliko osoba s kojom se upoznajete ima čvrst stisak ruke i pozdravlja vas formalno, verovatno je pred vama Bik, Devica ili Jarac. Međutim, ako prilikom prvog susreta jedva uspevate da održite razgovor, moguće je da se radi o Raku, Škorpiji ili Ribama. Vazdušni znaci, Blizanci, Vaga ili Vodolija, neće vam dozvoliti da dođete do reči, čim se završi formalno upoznavanje. Neko ko vas fascinira na prvi pogled najčešće je vatreni Ovan, Lav ili Strelac. Važnu ulogu u stvaranju prvog utiska često imaju podznak i pozicija natalnog Merkura (na primer, u prvoj kući daje elokvenciju, komunikativnost, u trećoj dar za jezike, u petoj za glumu).

* Podznak govori o izgledu, talentima i utisku koji ostavljate na okolinu što naročito dolazi do izražaja ako prva kuća (ličnost, fizički izgled, talenti) zahvata dva ili tri znaka. Na primer, neko s podznakom u Škorpiji, može da ima i deo kuće ličnosti u Strelcu, čak i u Jarcu, zbog čega ostavlja utisak tajanstvene, pomalo nedokučive osobe, koja voli da naglasi svoj seksepil.

* Kada Mesec prelazi preko vaše 12. kuće, koja simbolizuje podsvest i potrebu za osamljivanjem, skloni ste introspekciji i niste previše zainteresovani za zbivanja oko vas. Ali to se brzo menja kada Mesec stigne do vašeg podznaka i uđe u kuću ličnosti. Tada obično osećate priliv energije, entuzijazma i borbenosti. Ovaj tranzit Meseca najviše osećaju Rakovi, Bikovi i Ribe, znaci u kojima je uticaj Meseca jak.

* Osobe sa naglašenim Uranom u horoskopu, simbolom otkrića i pronalazaka, imaju talenat za nauku, astronomiju, astrologiju, fiziku. Ta planeta se tada najčešće nalazi u njihovoj prvoj, šestoj, devetoj ili 12. kući ili u dobrim aspektima sa Saturnom, Jupiterom, Marsom, Merkurom ili Suncem.

* Neptun u šestoj kući, koja simbolizuje posao i zdravlje, upozorava na oprez sa lekovima i opasnost od pogrešnih dijagnoza, zbog čega bi trebalo potražiti više stručnih mišljenja. Pošto organizam ovih osoba ne prerađuje lako materije iz medikamenata one često traže pomoć u alternativnim vidovima lečenja.