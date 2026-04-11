PODATAK ZA NEVERICU IZ NBA LIGE! Nikola Jokić je deo njega!

Ovo se ne pamti u skorije vreme da se desilo.

Prethodna noć u NBA ligi ostaće upamćena po kuriozitetu, koji se dugo nije desio na parketima najjačeg košarkaškog takmičenja na svetu.

Naime, odigrano je svih 15 utakmica, utakmice su imala svi timovi (a njih je 30), ali kada se podvuče crta, čak 168 igrača izostalo je iz protokola!

Uglavnom su franšize navele da se radilo o povređenim ili prehlađenim igračima, međutim, kao dan je uočljivo da je u pitanju odmaranje najvećih zvezda pred start plej-ofa.

Naročito ako se zna da uskoro ide kraj ligaškog dela, a većina prethodnih mečeva nije imala rezultatski značaj.

Tako je recimo Memfis Grizlis igrao samo sa šestoricom u rosteru protiv Jute Džez u Solt Lejk sitiju, pa su doživeli debakl 101:147.

Čak 14 košarkaša nije bilo u sastavu "medveda", ali ne treba zaboraviti ni da najbolji igrač sveta Nikola Jokić nije igrao za svoj Denver.

Nagetsi su bez svoje prve zvezde, koja je utakmicu odgledala sa klupe, savladali Oklahomu u derbiju "Zapada", a u tom duelu je Nikola Topić zablistao i ostvario dabl-dabl.

Ostaje nejasno da li će rukovodstvo NBA lige učiniti nešto da se ovi "izostanci" ne bi ponavljali u narednim godinama. Ili će se, ipak, tradicija nastaviti...

