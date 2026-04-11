"PUTINOVA PRODUŽENA RUKA": Ko je Zoran Stevanović, novi predsednik slovenačke Narodne skupštine

IZBOR predsednika Narodne skupštine, predsednika stranke "Istina" Zorana Stevanovića otvorio Janezu Janši da četvrti put postane premijer.

Izbor Zorana Stevanovića za predsednika slovenačkog parlamenta izazvao je pravi šok u političkom životu i otvorio put Janezu Janši da formira vladu. Niko do poslednjeg trenutka nije očekivao izbor Stevanovića, dok ga zajedno nisu predložile stranke desnice, među kojima i Janšin SDS.

Iako su leve stranke bojkotovale glasanje, Stevanović je izabran, a sada tek sledi dramatično sastavljanje vlade. Dosadašnji premijer Robert Golob rekao je da je "taj petak" ne samo crni dan za slovenačku politiku, već i za demokratiju. Novi šef parlamenta već u suboku izmenio je retoriku i od populističkih izjava usvojio "državničke". Za mnoge u Sloveniji sada parlament vodi proruski čovek, "Putinova produžena ruka", a detalji iz njegove biografije izazivaju veliku pažnju.

Stevanović je bio dugogodišnji policajac, a službu je napustio zbog nikad razjašnjenih okolnosti. Nekoliko je puta pokušao biti gradonačenik Kranja, ali nije uspeo, a prate ga i sudski sporovi kada je navodno falsifikovao detalje iz saobraćajne nesreće. Zbog toga je kažnjen sa 800 evra, ali ni taj postupak nije potpuno razjašnjen.

Završio je dva fakulteta, magistrirao i napisao doktorat, ali ga nije odbranio jer je imao pritužbe na sastav komisije. Osnovao je stranka "Resni.ca" (Istina) koja je zbog stavova oko korona krize privukla mnoge Slovence. Poznat je po populističkim stavovima, a sam kaže za one koji traže sveca u politici "neka idu u crkvu".

U više navrata je Stevanović, čija porodica ima srpske korene, pohvalio kako Aleksandar Vučić vodi Srbiju i kritikovao međunarodnu zajednicu zbog pokušaja otcepljenja Kosova. Zauzima se za realizaciju prava srpske manjine u Sloveniji.

Sada treba videti hoće li Stevanovićeva stranka podržati Roberta Goloba za premijera ili će se prikloniti Janši i SDS-u. Godinama je Stevanović govorio da neće sarađivati sa Janšom, ali sve se menja, pa i njegovi stavovi. Tvrdi da je Slovenija, kao i cela EU, napravila veliku grešku što se odrekla ruske nafte i gasa, a njegovih pet poslanika očito će presuditi ko će ubuduće voditi slovenačku vladu.