"LUDNICA" U DENVERU: Jokić je imao šta da vidi protiv Oklahome (VIDEO)
Jonas Valančijunas ostvario je učinak sezone sa 23 poena i 17 skokova, a Denver nagetsi su savladali Oklahoma siti tandere rezultatom 127:107, u duelu rezervnih postava.
Denver je zabeležio 11. uzastopnu pobedu i obezbedio najmanje četvrto mesto u Zapadnoj konferenciji. Džulijan Stroter je utakmicu završio sa 22 poena, dok je Dejvid Rodi upisao 21 poen, što mu je najbolji učinak u sezoni.
Nagetsi su nastupili bez čitave startne petorke, iako se tim bori za prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa.
Serija 21:5 na početku poslednje deonice donela je Denveru ubedljivu pobedu i zadržala ga u trci za treće mesto. Ekipa iz Kolorada u ovaj meč ušla je sa pobedom više u odnosu na Los Anđeles lejkerse.
Denver, koji će sezonu okončati gostovanjem San Antoniju u nedelju uveče, dao je prednost odmoru igrača u odnosu na konačan plasman.
"Mislim da je najvažnije donositi odluke koje su u najboljem interesu tima. Smatramo da je ovo večeras bila prava odluka“, izjavio je trener Denvera Dejvid Adelman uoči utakmice.
Oklahoma Siti je još u sredu obezbedila prvo mesto u ligi, pa je takođe odmorila većinu startera.
Lu Dort bio je jedini prvotimac koji je nastupio za Tander i meč je završio sa pet poena. Trener Mark Degno istakao je da Dort mora da odigra najmanje 20 minuta u preostale dve utakmice kako bi ispunio uslove za individualne nagrade.
Degno je zatražio tajm-aut početkom treće četvrtine, u trenutku kada je Dort dostigao potrebnu minutažu.
Brenden Karlson bio je najefikasniji u redovima Oklahome sa 23 poena, dok je srpski košarkaš Nikola Topić zabeležio dabl-dabl sa 14 poena i 11 asistencija.
NBA rezultati:
Atlanta - Klivlend 124:102
Šarlot - Detroit 100:118
Vašington - Majami 117:140
Boston - Nju Orleans 144:118
Indijana - Filadelfija 94:105
Njujork - Toronto 112:95
Čikago - Orlando 103:127
Milvoki - Bruklin 125:108
San Antonio - Dalas 139:120
Denver - Oklahoma 127:107
Hjuston - Minesota 132:136
Juta - Memfis 147:101
Portland - LA Klipers 116:97
Sakramento - Golden Stejt 124:118
LA Lejkers - Finiks 101:73
