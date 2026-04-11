"LUDNICA" U DENVERU: Jokić je imao šta da vidi protiv Oklahome (VIDEO)

Jonas Valančijunas ostvario je učinak sezone sa 23 poena i 17 skokova, a Denver nagetsi su savladali Oklahoma siti tandere rezultatom 127:107, u duelu rezervnih postava.

Denver je zabeležio 11. uzastopnu pobedu i obezbedio najmanje četvrto mesto u Zapadnoj konferenciji. Džulijan Stroter je utakmicu završio sa 22 poena, dok je Dejvid Rodi upisao 21 poen, što mu je najbolji učinak u sezoni.

Nagetsi su nastupili bez čitave startne petorke, iako se tim bori za prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa.

Serija 21:5 na početku poslednje deonice donela je Denveru ubedljivu pobedu i zadržala ga u trci za treće mesto. Ekipa iz Kolorada u ovaj meč ušla je sa pobedom više u odnosu na Los Anđeles lejkerse.

TEAM EFFORT



JV: 23 PTS / 17 REB / 4 AST / 2 BLK

Julian: 22 PTS (4 3PM) / 4 REB / 3 AST / 2 STL / 1 BLK

David: 21 PTS (3 3PM) / 2 STL / 1 BLK

THJ: 13 PTS (3 3PM) / 3 AST / 1 STL

Jalen: 13 PTS (3 3PM) / 4 REB / 4 AST

Bruce: 10 PTS / 8 REB / 6 AST / 2 STL pic.twitter.com/1Mc3uB5xTh — Denver Nuggets (@nuggets) April 11, 2026

Denver, koji će sezonu okončati gostovanjem San Antoniju u nedelju uveče, dao je prednost odmoru igrača u odnosu na konačan plasman.

"Mislim da je najvažnije donositi odluke koje su u najboljem interesu tima. Smatramo da je ovo večeras bila prava odluka“, izjavio je trener Denvera Dejvid Adelman uoči utakmice.

Oklahoma Siti je još u sredu obezbedila prvo mesto u ligi, pa je takođe odmorila većinu startera.

Lu Dort bio je jedini prvotimac koji je nastupio za Tander i meč je završio sa pet poena. Trener Mark Degno istakao je da Dort mora da odigra najmanje 20 minuta u preostale dve utakmice kako bi ispunio uslove za individualne nagrade.

Degno je zatražio tajm-aut početkom treće četvrtine, u trenutku kada je Dort dostigao potrebnu minutažu.

Brenden Karlson bio je najefikasniji u redovima Oklahome sa 23 poena, dok je srpski košarkaš Nikola Topić zabeležio dabl-dabl sa 14 poena i 11 asistencija.

NBA rezultati:

Atlanta - Klivlend 124:102

Šarlot - Detroit 100:118

Vašington - Majami 117:140

Boston - Nju Orleans 144:118

Indijana - Filadelfija 94:105

Njujork - Toronto 112:95

Čikago - Orlando 103:127

Milvoki - Bruklin 125:108

San Antonio - Dalas 139:120

Denver - Oklahoma 127:107

Hjuston - Minesota 132:136

Juta - Memfis 147:101

Portland - LA Klipers 116:97

Sakramento - Golden Stejt 124:118

LA Lejkers - Finiks 101:73

