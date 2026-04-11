Tip fudbal

TIP PREDLAŽE - PREMIJER LIGA ENGLESKE: De Zerbi diže Totenhem

Žarko Urošević

11. 04. 2026. u 09:30

FOTO: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard)

SUBOTA, 

Arsenal – Bornmut 1

Brentford – Everton X

Barnli – Brajton X2

LIVERPUL – FULAM 1

NEDELjA, 

Kristal Palas – Njukasl GG

Notingem – Aston Vila 3+

SANDERLEND – TOTENHEM X2

Čelsi – Mančester S. GG&3+

PONEDELjAK, 

Mančester J. - Lids 1

Liverpul tri kola nema pobedu. Velikan bodove ne bi smeo da „fula“ i sa Fulamom, nastupom koji ima na domaćem terenu. Kec je fiks, koliko i dvoznak na Totenhem, koji bi dovođenjem trećeg trenera u sezoni, De Zerbija, trebalo da živne i bar bod osvoji na gostovanju Sanderlendu. „Pevci“ imaju samo bod više od Vest Hema koji je prvi ispod „crte“ i predstoji im grčevita borba za opstanak.

