SRPSKO ČUDO: Nikola Topić odigrao utakmicu karijere (VIDEO)
Srpski košarkaš Nikola Topić dobio je veću ulogu u pretposlednjem meču Oklahoma siti tandera u sezoni i odigrao sjajnu partiju.
Denver je u susretu drugih timova bio ubedljiv protiv Oklahome, što nije smetalo nekadašnjem igraču Crvene zvezde da ostavi dobar utisak.
Topić je na terenu proveo skoro 39 minuta, zabeleživši dabl-dabl sa 14 poena i 11 asistencija.
Upisao je i dva skoka i četiri ukradene lopte, ali je napravio i osam grešaka u napadu.
Iz igre je šutirao 6/12, pogodivši dve trojke iz tri pokušaja, čime je još jednom pokazao kakav talenat poseduje.
Oklahoma je već obezbedila prvo mesto na Zapadu, te stoga treba očekivati da Topić dobije veću minutažu i u poslednjem meču regularnog dela sezone protiv Finiksa.
