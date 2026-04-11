KINA SPREMA VELIKU ISPORUKU ORUŽJA IRANU: Američki obaveštajci otkrili šta se "valja iza brega" dok je primirje na snazi
AMERIČKE obaveštajne službe procenjuju da Kina razmatra isporuku sistema protivvazdušne odbrane Iranu u narednim nedeljama, kao i da Iran možda koristi primirje kao priliku za obnavljanje određenih sistema naoružanja uz pomoć ključnih stranih partnera, prenosi CNN, pozivajući se na izvore.
Kako su navela tri neimenovana izvora upoznata sa obaveštajnim procenama, reč je o prenosivim raketnim sistemima zemlja –vazduh (MANPADS), koji su predstavljali pretnju niskoletećim američkim vojnim avionima tokom petonedeljnog rata u Iranu i mogli bi ponovo da se pojave u slučaju obnove sukoba.
Isporuka PNPAD-ova Iranu označila bi eskalaciju kineske podrške toj zemlji otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu kampanju u februaru.
Kineske kompanije su nastavile da prodaju Irancima sankcionisanu tehnologiju dvostruke namene koja im omogućava da nastave da proizvode oružje i unapređuju svoje navigacione sisteme, rekli su izvori, ali bi direktan transfer sistema naoružanja predstavljao novi nivo pomoći.
Dva izvora su za Si En En rekla da postoje naznake da Peking radi na usmeravanju pošiljki preko trećih zemalja kako bi prikrio njihovo pravo poreklo. Izvori su naveli da bi kineska strana takođe mogla da tvrdi da su sistemi PVO odbrambene, a ne ofanzivne prirode, što razlikuje njihovu podršku od ruske.
Moskva je pružala podršku iranskom režimu tokom celog rata u vidu razmene obaveštajnih podataka, što je pomoglo Iranu da proaktivno cilja američke trupe i sredstva na Bliskom istoku, podseća američki TV kanal.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
Preporučujemo
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Komentari (0)