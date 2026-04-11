"BRINU O MENI JER SAM NAJMLAĐI!" Nikola Topić oduševio Srbiju, govorio o podršci Jokića i Bogdanovića (VIDEO)

11. 04. 2026. u 09:07

MLADI Nikola Topić otkrio je nakon meča sa Denverom da ima veliku podršku reprezentativnih saigrača Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića.

Odigrao je Topić najbolji meč u NBA ligi. Iako je njegov tim poražen, postigao je 14 poena, uz dva skoka i 11 asistencija, a dodao je i četiri ukradene lopte. 

On je nakon meča govorio o prijateljstvu sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem.

Topić je evropski šampion sa reprezentacijom do 18 godina i deo seniorske selekcije, baš kao Jokić i Bogdanović. Mladi košarkaš istakao je da pomenuti dvojac brine o njemu jer je najmlađi. 

- Sjajno je videti sve, naravno. Imamo odličan odnos. Znamo se još od ranije. Svakog leta smo zajedno u reprezentaciji, tako da dobro poznajem te momke. Zaista je zadovoljstvo biti u njihovom društvu i poznavati ih - rekao je Topić posle meča i dodao: 

- Nema mnogo srpskih igrača u NBA ligi, pa moramo da se držimo zajedno i to upravo radimo. Brinemo jedni o drugima, a sada oni brinu o meni jer sam najmlađi. Ali nadam se da će se jednog dana to promeniti - rekao je Topić.

