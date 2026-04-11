"BRINU O MENI JER SAM NAJMLAĐI!" Nikola Topić oduševio Srbiju, govorio o podršci Jokića i Bogdanovića (VIDEO)
MLADI Nikola Topić otkrio je nakon meča sa Denverom da ima veliku podršku reprezentativnih saigrača Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića.
Odigrao je Topić najbolji meč u NBA ligi. Iako je njegov tim poražen, postigao je 14 poena, uz dva skoka i 11 asistencija, a dodao je i četiri ukradene lopte.
On je nakon meča govorio o prijateljstvu sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem.
Topić je evropski šampion sa reprezentacijom do 18 godina i deo seniorske selekcije, baš kao Jokić i Bogdanović. Mladi košarkaš istakao je da pomenuti dvojac brine o njemu jer je najmlađi.
- Sjajno je videti sve, naravno. Imamo odličan odnos. Znamo se još od ranije. Svakog leta smo zajedno u reprezentaciji, tako da dobro poznajem te momke. Zaista je zadovoljstvo biti u njihovom društvu i poznavati ih - rekao je Topić posle meča i dodao:
- Nema mnogo srpskih igrača u NBA ligi, pa moramo da se držimo zajedno i to upravo radimo. Brinemo jedni o drugima, a sada oni brinu o meni jer sam najmlađi. Ali nadam se da će se jednog dana to promeniti - rekao je Topić.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
FSS BEZ MILOSTI: Dejan Nedić izbačen iz fudbala
10. 04. 2026. u 09:16
OVO NEMA NI U OMLADINCIMA: Nikola Milenković gledao najčudniji autogol ikada (VIDEO)
10. 04. 2026. u 08:32
STIŽE ZAMENA ZA SVETISLAVA PEŠIĆA: Bajern se odlučio za dobro poznato ime
10. 04. 2026. u 08:55
PARTIZAN ZA ČAST: Žalgiris stiže u Beograd, prilika za osvetu
10. 04. 2026. u 09:35
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
