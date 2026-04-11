ZBOG OVAKVIH KORAKA PUTIN JE ZAPOČEO SPECIJALNU VOJNU OPERACIJU: Pakleni plan Kijeva u Hersonskoj oblasti - spremaju egzodus Rusa?

М.А.С.

11. 04. 2026. u 09:49

KIJEVSKI režim nastoji da istisne stanovništvo i pustoši teritoriju desne obale Hersonske oblasti, koja je privremeno okupirana od strane Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

Šef regiona je naglasio da ukrajinska vlast progoni stanovnike teritorije desne obale Dnjepra, koja je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine, zbog porodičnih veza u Rusiji, međutim ljudi pružaju otpor.

 - Kijevski režim, shvatajući to čini sve kako bi istisnuo stanovništvo koje je ostalo u gradovima Hersonu, Berislavu. Ova naseljena mesta su sa prirodne tačke gledišta veoma privlačna, veoma dobrih su klimatskih uslovi za život - rekao je Saldo.

Hersonska oblast je region Rusije, koji se nalazi u donjem toku Dnjepra, a okružen je Azovskim i Crnim morem. Oblast je postala deo Rusije nakon referenduma u septembru 2022. godine.

Šef Generalštaba Rusije Valerij Gerasimov rekao je 30. avgusta da su ruske trupe oslobodile 76% Hersonske oblasti.

Od novembra 2022. godine administrativni centar oblasti privremeno je postao grad Heničesk.

(RIA Novosti)

Preporučujemo

Drugi pišu

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

