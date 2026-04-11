ZBOG OVAKVIH KORAKA PUTIN JE ZAPOČEO SPECIJALNU VOJNU OPERACIJU: Pakleni plan Kijeva u Hersonskoj oblasti - spremaju egzodus Rusa?
KIJEVSKI režim nastoji da istisne stanovništvo i pustoši teritoriju desne obale Hersonske oblasti, koja je privremeno okupirana od strane Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je u intervjuu za RIA Novosti guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo.
Šef regiona je naglasio da ukrajinska vlast progoni stanovnike teritorije desne obale Dnjepra, koja je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine, zbog porodičnih veza u Rusiji, međutim ljudi pružaju otpor.
- Kijevski režim, shvatajući to čini sve kako bi istisnuo stanovništvo koje je ostalo u gradovima Hersonu, Berislavu. Ova naseljena mesta su sa prirodne tačke gledišta veoma privlačna, veoma dobrih su klimatskih uslovi za život - rekao je Saldo.
Hersonska oblast je region Rusije, koji se nalazi u donjem toku Dnjepra, a okružen je Azovskim i Crnim morem. Oblast je postala deo Rusije nakon referenduma u septembru 2022. godine.
Šef Generalštaba Rusije Valerij Gerasimov rekao je 30. avgusta da su ruske trupe oslobodile 76% Hersonske oblasti.
Od novembra 2022. godine administrativni centar oblasti privremeno je postao grad Heničesk.
(RIA Novosti)
Preporučujemo
RUSI ZA DVE NEDELjE OSLOBODILI 10 NASELjENIH MESTA: Ruska vojska u munjevitim prolećnim ofanzivama
06. 04. 2026. u 11:07 >> 11:08
"KALAŠNjIKOV OSMISLIO "LEK" ZA DRONOVE: Bespilotne letilice padaju kao glineni golubovi
09. 04. 2026. u 11:58
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
