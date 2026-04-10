OBRADOVIĆ POSLE OBEZBEĐENOG PLEJ-INA: Morali smo da dobijemo utakmicu, sad se borimo za što bolje mesto

CRVENA zvezda će sigurno igrati u plej-inu Evrolige. Posle pobede nad Asvelom (106:93) oglasio se trener crveno-belih Saša Obradović.

Srpski stručnjak smatra da je ove sezone Evroliga jača neko ikad.

- Ne postoje lake utakmice u Evroligi. Ova je to i pokazala, koliko je kvalitetno takmičenje – ove godine možda i najbolje ikada. Znali smo da je Asvel ekipa koja nema šta da izgubi, igra bez pritiska, i da neće biti lako. Bitno nam je da odigramo sa ovakvim fokusom ovu utakmicu.

Zvezda je imala pritisak pred ovu utakmicu.

- Bila je utakmica koju smo morali da dobijemo, a sada se borimo za što bolje mesto. Srećni smo. Čuo sam koji su drugi rezultati, da su išli nama u korist, pa da vidimo gde ćemo završiti - zaključio je Obradović.

Crvena zvezda je pred poslednje 38. kolo na sedmom mestu na tabeli sa učinkom 21-16.

