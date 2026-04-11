IRAN TRAŽI DA PREGOVORI TRAJU SAMO JEDAN DAN: Teheran zahteva ekspresno potpisivanje mira
INFORMACIJA Si En En-a o pregovorima u Pakistanu za koje se očekuje da će trajati nekoliko dana nisu tačne, prema izvorima iranske novinske agencije Tasnim.
Sadašnje planiranje ukazuje da, ako pregovori budu održani, verovatno će trajati jedan dan.
Iran je trenutno u procesu procene druge strane, i ako razgovori zaista budu održani, verovatno će početi u subotu uveče, sa planom koji je trenutno postavljen da traje jedan dan.
(Tasnim)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
