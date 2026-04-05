SKANDAL U EVROLIGI! Funkcioner Makabija optužen za silovanje deteta!
IZRAEL je uzdrman zbog skandala koji se odigrao u Tel Avivu.
Šaron Jehuda, dugogodišnji logistički menadžer omladinske škole Makabija iz Tel Aviva suočava se sa ozbiljnim optužbama.
Prema pisanju tamošnjeg "Sport 5" tužilaštvo je podnelo optužnicu koja Jehudu tereti za seksualna dela, uključujući silovanje i nedolične radnje nad maloletnikom mlađim od 14 godina.
Prema navodima iz optužnice, ovi užasni postupci trajali su skoro dve godine – preciznije, u periodu od jula 2024. do marta 2026. godine. Veruje se da se dogodilo između 15 i 20 incidenata na različitim lokacijama, tokom kojih je optuženi, kako tvrde vlasti, sistemski zloupotrebljavao poverenje deteta.
Istražitelji navode da je Jehuda prvo izgradio prisan odnos sa dečakom, nudeći mu novac i poklone, što je postepeno preraslo u seksualno zlostavljanje.
Čitav slučaj je isplivao na površinu nakon što su rođaci žrtve pronašli mobilni telefon koji navodno pripada optuženom. Na uređaju su otkrivene kompromitujuće poruke i razgovori, a deo te komunikacije zabeležio je i otac deteta.
Šaron Jehuda kategorički odbacuje sve tačke optužnice. On tvrdi da su optužbe lažne i motivisane rasizmom, dok je davanje novca pravdao isključivo "dobrom namerom". Što se tiče ključnog dokaza – mobilnog telefona – optuženi tvrdi da je uređaj sklonjen iz njegove kuće bez njegovog znanja.
Ipak, sud u Tel Avivu doneo je odluku o produženju zadržavanja Jehude najmanje do kraja tekuće nedelje. Nadležni sudija je istakao da postoji jasna „indikacija dokaza“, dok se čeka konačna odluka o tome da li će mu biti određen pritvor do samog okončanja postupka.
