"LALE" (PRE)DUGO PRETILE: Kako su vaterpolisti Srbije pobedili na startu kvalifikacionog turnira za Svetski kup

"DELFINI" su pobedom startovali na turniru Divizije 1 Svetskog kupa u Aleksandropoliju. Vaterpolisti Srbije su u prvom kolu grupe A u finišu slomili otpor neugodne Holandije - 15:11 (5:4, 2:2, 4:4, 4:1). Srbi se sutra (16.30) sastaju sa Grčkom, a u sredu (12.30) sa Mađarskom.

Foto: Profimedia

Olimpijski pobednici i evropski prvaci dugo su lomili otpor borbenih Holanđana. Naš tim, sa devetoricom novih igrača u odnosu na EP u Beogradu, krenuo je silovito i u šestom minutu poveo je sa 5:1. Međutim, "lale" su u poslednja dva minuta prve četvrtine napravili su seriju 3:0 - 5:4.

Od druge četvrtine vodile se beskompromisna borba u bazenu. Holanđani su uporno pretili, čak su sredinom treće četvrtine poveli sa 8:7. Ipak, naši nisu dozvolili da upadnu u zamku protivnika, raspucao se posle Nikole Jakšića i Vasilije Martinović i preokrenuli su na 12:10. Rival je uspeo na trenutak da uhvati priključak (12:11), ali su u finišu Martinović, Lukić i Krstić stavili tačku na meč.

Podsetimo, pet selekcija sa turnira u Aleksandropoliju plasiraće se na finalni turnir od 22. do 26. jula u Sidneju.

SRBIJA - HOLANDIJA 15:11

BAZEN u Aleksandropoliju. Gledalaca: 500. Sudije: Kolombo (Italija) i Segurana (Španija). Igrač više: Srbija 8 (6) , Holandija 10 (2). Peterci: Srbija 3 (1), Holandija 1 (1).

SRBIJA: Mišović (6 odbrana), Pljevančić 1, Stanojević, Lukić 2, Krstić 1, Milojević, Trtović, Nikola Jakšić 4, Murišić, Gladović, Petar Jakšić 1, Dimitrijević 1, Glušac (3 odbrane), Martinović 5.

HOLANDIJA: Spajker (11 odbrana), Gbadamasi, Ruvenhorst 1, Van der Verve 2, Mert van der Vejden 1, Jukić, Te Ril 1, Jorit van der Vejden, Van den Burg 3, De Verd, Šnel, Ten Bruk 2 (1), Kabort, Hofmejer 2.

Četvrtine: 5:4, 2:2, 4:4, 4:1.