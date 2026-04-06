"LALE" (PRE)DUGO PRETILE: Kako su vaterpolisti Srbije pobedili na startu kvalifikacionog turnira za Svetski kup

Slobodan Krstović

06. 04. 2026. u 16:22

"DELFINI" su pobedom startovali na turniru Divizije 1 Svetskog kupa u Aleksandropoliju. Vaterpolisti Srbije su u prvom kolu grupe A u finišu slomili otpor neugodne Holandije - 15:11 (5:4, 2:2, 4:4, 4:1). Srbi se sutra (16.30) sastaju sa Grčkom, a u sredu (12.30) sa Mađarskom.

ЛАЛЕ (ПРЕ)ДУГО ПРЕТИЛЕ: Како су ватерполисти Србије победили на старту квалификационог турнира за Светски куп

Foto: Profimedia

Olimpijski pobednici i evropski prvaci dugo su lomili otpor borbenih Holanđana. Naš tim, sa devetoricom novih igrača u odnosu na EP u Beogradu, krenuo je silovito i u šestom minutu poveo je sa 5:1. Međutim, "lale" su u poslednja dva minuta prve četvrtine napravili su seriju 3:0 - 5:4.

Od druge četvrtine vodile se beskompromisna borba u bazenu. Holanđani su uporno pretili, čak su sredinom treće četvrtine poveli sa 8:7. Ipak, naši nisu dozvolili da upadnu u zamku protivnika, raspucao se posle Nikole Jakšića i Vasilije Martinović i preokrenuli su na 12:10. Rival je uspeo na trenutak da uhvati priključak (12:11), ali su u finišu Martinović, Lukić i Krstić stavili tačku na meč.

Podsetimo, pet selekcija sa turnira u Aleksandropoliju plasiraće se na finalni turnir od 22. do 26. jula u Sidneju.

SRBIJA - HOLANDIJA 15:11

BAZEN u Aleksandropoliju. Gledalaca: 500. Sudije: Kolombo (Italija) i Segurana (Španija). Igrač više: Srbija 8 (6) , Holandija 10 (2). Peterci: Srbija 3 (1), Holandija 1 (1).

SRBIJA: Mišović (6 odbrana), Pljevančić 1, Stanojević, Lukić 2, Krstić 1, Milojević, Trtović, Nikola Jakšić 4, Murišić, Gladović, Petar Jakšić 1, Dimitrijević 1, Glušac (3 odbrane), Martinović 5.

HOLANDIJA: Spajker (11 odbrana), Gbadamasi, Ruvenhorst 1, Van der Verve 2, Mert van der Vejden 1, Jukić, Te Ril 1, Jorit van der Vejden, Van den Burg 3, De Verd, Šnel, Ten Bruk 2 (1), Kabort, Hofmejer 2.

Četvrtine: 5:4, 2:2, 4:4, 4:1.

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom
IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom

KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

06. 04. 2026. u 17:00

