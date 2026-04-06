"RASTRGAO ČOVEKA NA KOMADE" Topovska pucnjava u Hrvatskoj, ima mrtvih

06. 04. 2026. u 16:30

MUŠKARAC je poginuo danas popodne u Dvoru Veliki Tabor u opštini Desinić nakon nesreće sa topom koja se dogodila tokom tradicionalne manifestacije.

РАСТРГАО ЧОВЕКА НА КОМАДЕ Топовска пуцњава у Хрватској, има мртвих

Prema informacijama koje je preneo Zagorje.com, tragedija se dogodila na rimokatolički Uskršnji ponedeljak tokom pucnjave iz topa.

Prema rečima svedoka, top je prvo zatajio paljbu, a zatim opalio.

Svedoci tvrde da top nije uspeo da opali nekoliko puta zaredom, nakon čega je ipak ispalio hitac.

- Kada su sledeći put krenuli da ga napune, top je iznenada opalio - rekli su svedoci, dodajući da je čovek koji ga je punio poginuo.

Jedan od svedoka je opisao scenu kao izuzetno tešku.

- Strašna scena. Ne mogu vam ni opisati. Užas. Top je rastrgao čoveka na komade - rekao je za Zagorje.com.

Oglasila se i policija:

- Oko 15:15 časova u mestu Hum Košnički, jedna osoba je smrtno povređena prilikom pucanja iz topa - saopštila je policija.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

LAŽU VAS I OBMANJUJU SVE VREME: Komšinica progovorila o braku Miroslava Ilića - NJega doživljavate kao zvezdu, a tek za Gocu nemam reči

LAŽU VAS I OBMANjUJU SVE VREME: Komšinica progovorila o braku Miroslava Ilića - "Njega doživljavate kao zvezdu, a tek za Gocu nemam reči"