"RASTRGAO ČOVEKA NA KOMADE" Topovska pucnjava u Hrvatskoj, ima mrtvih

MUŠKARAC je poginuo danas popodne u Dvoru Veliki Tabor u opštini Desinić nakon nesreće sa topom koja se dogodila tokom tradicionalne manifestacije.

Unsplash

Prema informacijama koje je preneo Zagorje.com, tragedija se dogodila na rimokatolički Uskršnji ponedeljak tokom pucnjave iz topa.

Prema rečima svedoka, top je prvo zatajio paljbu, a zatim opalio.

Svedoci tvrde da top nije uspeo da opali nekoliko puta zaredom, nakon čega je ipak ispalio hitac.

- Kada su sledeći put krenuli da ga napune, top je iznenada opalio - rekli su svedoci, dodajući da je čovek koji ga je punio poginuo.

Jedan od svedoka je opisao scenu kao izuzetno tešku.

- Strašna scena. Ne mogu vam ni opisati. Užas. Top je rastrgao čoveka na komade - rekao je za Zagorje.com.

Oglasila se i policija:

- Oko 15:15 časova u mestu Hum Košnički, jedna osoba je smrtno povređena prilikom pucanja iz topa - saopštila je policija.