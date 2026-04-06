"DEBATOVALA BIH SA VAMA KAD BI IMALA SA KIM" Brnabić odgovorila blokaderima: Ako želite transparentnost, krenite od sebe (FOTO)
PREDSEDICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je blokaderima.
- Debatovala bih sa vama kada bih znala sa kim debatujem. U principu ne debatujem u prazno, mada smo i na to primorani u političkom životu. Na mojoj profilnoj fotografiji stoji slogan, a pored njega moje ime i prezime, kao i moji lični stavovi. Dobri ili loši - moji su, i javni su. Ako želite transparentnost, ako se borite za transparentnost - krenite od sebe. Ako se borite za društvo u kome je lična odgovornost važna - krenite od sebe. To je fer princip. - poručila je Brnabić.
