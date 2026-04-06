Košarka

APEL PREDSEDNIK KK CRVENA ZVEZDA: Željko Drčelić se obratio navijačima pred meč sa Parizom u Evroligi

Časlav Vuković

06. 04. 2026. u 16:35

CRVENA zvezda ove nedelje igra poslednje duplo kolo u Evroligi, a u Beograd dolazi Pariz. Zbog te utakmice oglasio se predsednik kluba Željko Drčelić.

АПЕЛ ПРЕДСЕДНИК КК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Жељко Дрчелић се обратио навијачима пред меч са Паризом у Евролиги

FOTO: M. Vukadinović

On je imao poruku, tačnije apel za navijače koji budu došli u "Beogradsku arenu" da prate duel sa francuskim klubom.

- Dragi Zvezdaši, pred nama je vrlo važna utakmica Evrolige, možda i ključna za naše želje i ambicije u tom takmičenju.

Našem timu je protiv Pariza potrebna velika i glasna podrška i jedinstvo svih navijača Crvene zvezde. Ovom prilikom, apelujem na sve koji budu došli u halu da navijaju fer, sportski i korektno, da ne bacaju nikakve predmete na teren, da ne vređaju nikoga, već da svu energiju usmere na naš tim i pomognu mu da dođe do važne pobede!

Samo kada smo svi jedinstveni možemo ekipi da pružimo pravu podršku, a takav vetar u leđa, podršku i atmosferu kada smo kao jedno - nema niko.

Preti nam nova kazna Evrolige, mogućnost pražnjenja hale i odigravanja utakmica pred delimično praznim tribinama, što obesmišljava sve što svi zajedno radimo i kvari nam sliku koju šaljemo već mesecima Evropi i svetu, na kojoj nam mnogi zavide!

Zvezdaši, pokažimo zašto smo Crvena Zvezda – jedna jedina! - rekao je Drčelića, a preneo klupski sajt.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Pariz igra se u utorak od 20 časova.

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom
0 0

KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

IMA POSEBNO ZNAČENJE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LJUBIČASTO?

IMA POSEBNO ZNAČENjE: Znate li zašto je za Uskrs obavezno ofarbati bar jedno jaje u LjUBIČASTO?