APEL PREDSEDNIK KK CRVENA ZVEZDA: Željko Drčelić se obratio navijačima pred meč sa Parizom u Evroligi
CRVENA zvezda ove nedelje igra poslednje duplo kolo u Evroligi, a u Beograd dolazi Pariz. Zbog te utakmice oglasio se predsednik kluba Željko Drčelić.
On je imao poruku, tačnije apel za navijače koji budu došli u "Beogradsku arenu" da prate duel sa francuskim klubom.
- Dragi Zvezdaši, pred nama je vrlo važna utakmica Evrolige, možda i ključna za naše želje i ambicije u tom takmičenju.
Našem timu je protiv Pariza potrebna velika i glasna podrška i jedinstvo svih navijača Crvene zvezde. Ovom prilikom, apelujem na sve koji budu došli u halu da navijaju fer, sportski i korektno, da ne bacaju nikakve predmete na teren, da ne vređaju nikoga, već da svu energiju usmere na naš tim i pomognu mu da dođe do važne pobede!
Samo kada smo svi jedinstveni možemo ekipi da pružimo pravu podršku, a takav vetar u leđa, podršku i atmosferu kada smo kao jedno - nema niko.
Preti nam nova kazna Evrolige, mogućnost pražnjenja hale i odigravanja utakmica pred delimično praznim tribinama, što obesmišljava sve što svi zajedno radimo i kvari nam sliku koju šaljemo već mesecima Evropi i svetu, na kojoj nam mnogi zavide!
Zvezdaši, pokažimo zašto smo Crvena Zvezda – jedna jedina! - rekao je Drčelića, a preneo klupski sajt.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Pariz igra se u utorak od 20 časova.
Komentari (0)