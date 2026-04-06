MILJENOVIĆ PRED PARIZ: Košarkaš Zvezde otkrio šta ekipa treba da uradi ako želi pobedu

KOŠARKAŠ Crvene zvezde Stefan Miljenović izjavio je pred utakmicu 36. kola Evrolige da crveno-beli moraju da odigraju dobro u odbrani i zaustave kontranapade Pariza.

FOTO: Ata images

Ipak, on i saigrači moraju da budu raspoloženi i u napadu ukoliko žele da ostvare važnu pobedu.

- Moramo da kontrolišemo napad, da imamo pametne šuteve i kada damo koševe da se vratimo u odbranu. Oni vole da trče, moramo kontru da zaustavimo, da iz naših dobrih napada to kontrolišemo - rekao je Miljenović na konferenciji za medije.

On je naveo da je spreman da igra protiv prve zvezde rivala Nadira Hifija.

- Uvek sam spreman, u dobroj sam kondiciji, moram biti agresivan na njemu, da mu ne dam šuteve.

Miljenović je istakao da mu je značilo što je prošle nedelje igrao prvi derbi protiv Partizana.

- Sigurno da je značio, prvi derbi u mojoj karijeri, nije išlo kako sam lično hteo, šta je tu je, idemo dalje. Promašaj u derbiju nije uticao mene ni na ekipu, takve stvari se dešavaju, mislimo već o narednoj utakmici.

Košarkaš Crvene zvezde je naveo i da je napredovao u odnosu na početak sezone.

- Sve je do trenera, kako on vidi utakmicu, ja sam spreman na koju god minutažu. Na meni je da napredujem i pokušam da pomognem ekipi. Sigurno da sam dosta odradio u teretani, na telu, tu sam osetio razliku, samim tim i neko čitanje u igri, kao plej, moram znati da prepoznam situacije na terenu, tu sam napredovao najviše. Strazel je dobar igrač, sigurno da smo negde tu slični kao igrači. Moram još dosta da napredujem i pokažem dosta i biću već sutra spreman - zaključio je je Miljenović.

Zvezda se nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa učinkom 19-16, dok je Pariz na 16. poziciji sa 14-21.

Podsetimo, ova utakmica igra se u utorak od 20 časova u "Beogradskoj areni".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

