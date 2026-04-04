ŠOK! Crvena zvezda ostaje bez Kodija Milera Mekintajera?! Evo gde nastavlja karijeru
Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer karijeru bi mogao da nastavi u Olimpijakosu.
Kako piše Simone Macola, novinar italojanskog portala Backdoorpodcast, Olimpijakos je veoma blizu dogovora sa Kodijem Miler Mekintajerom oko potpisivanja višegodišnjeg ugovora. To znači da bi crveno-beli mogli da ostanu bez jednog od najvažnijih igrača na kraju ove sezone.
Miler Mekintajer ove sezone prosečno beleži 12,5 poena 7,4 asistencije po utakmici, a ovo mu je druga sezona u dresu Crvene zvezde.
Preporučujemo
Komentari (0)