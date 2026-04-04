Košarka

ŠOK! Crvena zvezda ostaje bez Kodija Milera Mekintajera?! Evo gde nastavlja karijeru

Filip Milošević

04. 04. 2026. u 20:30

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer karijeru bi mogao da nastavi u Olimpijakosu.

ШОК! Црвена звезда остаје без Кодија Милера Мекинтајера?! Ево где наставља каријеру

Foto: Profimedia

Kako piše Simone Macola, novinar italojanskog portala Backdoorpodcast, Olimpijakos je veoma blizu dogovora sa Kodijem Miler Mekintajerom oko potpisivanja višegodišnjeg ugovora. To znači da bi crveno-beli mogli da ostanu bez jednog od najvažnijih igrača na kraju ove sezone.

Miler Mekintajer ove sezone prosečno beleži 12,5 poena 7,4 asistencije po utakmici, a ovo mu je druga sezona u dresu Crvene zvezde.

