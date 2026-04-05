GOREO INDIJANAPOLIS: Jukon srušio „balkanski“ Ilinoj, ništa od finala za Stojakovića i drugove!
KOŠARKAŠI Konektikata plasirali su se u finale "Martovskog ludila". Oni su u polufinalu savladali "balkanski" Ilinoj rezultatom 71:62.
U ekipi Ilinoja prednjačio je bek Kiton Vegler, ali to nije bilo dovoljno za konkurentno izdanje Jukonu u Indijanapolisu.
U drugom poluvremenu je ekipa Breda Andervuda imala zaostatak i od 12 poena, usled agresivne odbrane rivala i napadačkih problema u prvom poluvremenu.
Naročito se istakao Vegler sa 20 poena i 8 skokova i 2 asistencije. Hrvatski centar Tomislav Ivišić je postigao 16 poena, uz 7 skokova, dok je sin Peđe Stojakovića Andrej Stojaković meč završio sa 9 poena, 8 skokova i asistencijom.
Kontektikat su predvodili centar Teris Rid (17 poena, 11 skokova), Brejlon Mjulins (15 poena, 3 skoka) i Solo Bol (13 poena).
David Mirković je u porazu zabeležio 6 poena i 5 skokova, dok je Zvonimiri Ivišić bio bez poena, a Mihailo Petrović nije igrao.
Konektikat će u finalu igrati protiv boljeg iz meča Arizona – Mičigen.
