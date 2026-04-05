Košarka

GOREO INDIJANAPOLIS: Jukon srušio „balkanski“ Ilinoj, ništa od finala za Stojakovića i drugove!

Новости онлајн

05. 04. 2026. u 06:45

KOŠARKAŠI Konektikata plasirali su se u finale "Martovskog ludila". Oni su u polufinalu savladali "balkanski" Ilinoj rezultatom 71:62.

FOTO: Profimedia

U ekipi Ilinoja prednjačio je bek Kiton Vegler, ali to nije bilo dovoljno za konkurentno izdanje Jukonu u Indijanapolisu.

U drugom poluvremenu je ekipa Breda Andervuda imala zaostatak i od 12 poena, usled agresivne odbrane rivala i napadačkih problema u prvom poluvremenu.

Naročito se istakao Vegler sa 20 poena i 8 skokova i 2 asistencije. Hrvatski centar Tomislav Ivišić je postigao 16 poena, uz 7 skokova, dok je sin Peđe Stojakovića Andrej Stojaković meč završio sa 9 poena, 8 skokova i asistencijom.

Kontektikat su predvodili centar Teris Rid (17 poena, 11 skokova), Brejlon Mjulins (15 poena, 3 skoka) i Solo Bol (13 poena).

David Mirković je u porazu zabeležio 6 poena i 5 skokova, dok je Zvonimiri Ivišić bio bez poena, a Mihailo Petrović nije igrao.

Konektikat će u finalu igrati protiv boljeg iz meča Arizona – Mičigen.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
