PRED VEČITI DERBI! Karlik DŽons komentarisao izjavu Obradovića! Progovorio i o novom ugovoru!

Plejmejker crno-belih još nije produžio saradnju sa klubom iz Humske.

Još uvek traju pregovori Partizana i Karlika Džounsa oko produžetka saradnje.

Reprezentativac Južnog Sudana se posle pobede nad Bosnom u ABA ligi dotakao i novog ugovora, koji bi trebalo da potpiše.

- Idu u pravom smeru. Ne volim da pričam previše o tome, već da budem fokusiran na teren. Sa moje strane, ide u pravom smeru - rekao je

Džons.

Osvrnuo se i na izjavu trenera Crvene zvezde, Saše Obradovića pred večiti derbi u Evroligi.

- Saigrači su mi preneli šta je trener Zvezde Obradović rekao. To je zanimljivo. Interesantno je, nema zle krvi. To je košarka, rivalstvo, biće uzbudljivo. Vidim ovo kao zdravo rivalstvo. Dobro je za Srbiju, zemlju koja voli košarku. Imate dva dobra tima, publiku koja je luda za svojim timom, sada će biti u istoj dvorani, to je dobro za košarku - zaključio je Karlik Džons.

