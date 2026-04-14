Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!
Najnovije vesti iz košarke tiču se KK Crvena zvezda i prilično su interesantne.
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:
"Juniori Crvene zvezde na završnom F8 turniru Evrolige u Atini!
KK Crvena zvezda dobio je u utorak još jedno priznanje za svoj višegodišnji rad sa mlađim selekcijama, ali i za partnerski odnos koji već više od decenije ima sa Evroligom.
Naš juniorski tim koji je poražen u finalu ANGT turnira Marko Ivković u Beogradu dobio je specijalnu pozivnicu za učešće na završnom F8 turniru koji će se održati u Atini u vreme kada je na programu i F4 za seniore u dvorani OAKA.
Pored crveno-belih na završnom turniru učestvovaće i sledeće ekipe:
Cedevita Olimpija Ljubljana (pobednik kvalifikacionog turnira u Ulmu)
Barselona (pobednik turnira u Bolonji)
Pole INSEP Paris (pobednik turnira u Beogradu)
Nex generation team 3SSB
Crvena zvezda Beograd
Real Madrid
Žalgiris Kaunas
Panatinaikos Atina.
Učesnici ovogodišnjeg završnog turnira kombinovano su osvojili 12 od poslednjih 18 trofeja za juniore, a među njima se nalazi i Crvena zvezda koja je osvojila ovo prestižno takmičenje 2014. godine u Milanu.
Raspored takmičenja biće objavljen naknadno. Utamice će se igrati od 21. do 24.05. u Sunel Areni u Atini, dok će se finalna utakmica igrati tradicionalno na mestu gde će se igrati i finale seniora u Telekom Centru (OAKA) 24.05. u prepodnevnim časovima", ističu crveno-beli.
