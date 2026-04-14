Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!

Najnovije vesti iz košarke tiču se KK Crvena zvezda i prilično su interesantne.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:

"Juniori Crvene zvezde na završnom F8 turniru Evrolige u Atini!



KK Crvena zvezda dobio je u utorak još jedno priznanje za svoj višegodišnji rad sa mlađim selekcijama, ali i za partnerski odnos koji već više od decenije ima sa Evroligom.

Naš juniorski tim koji je poražen u finalu ANGT turnira Marko Ivković u Beogradu dobio je specijalnu pozivnicu za učešće na završnom F8 turniru koji će se održati u Atini u vreme kada je na programu i F4 za seniore u dvorani OAKA.

Pored crveno-belih na završnom turniru učestvovaće i sledeće ekipe:

Cedevita Olimpija Ljubljana (pobednik kvalifikacionog turnira u Ulmu)

Barselona (pobednik turnira u Bolonji)

Pole INSEP Paris (pobednik turnira u Beogradu)

Nex generation team 3SSB

Crvena zvezda Beograd

Real Madrid

Žalgiris Kaunas

Panatinaikos Atina.

Učesnici ovogodišnjeg završnog turnira kombinovano su osvojili 12 od poslednjih 18 trofeja za juniore, a među njima se nalazi i Crvena zvezda koja je osvojila ovo prestižno takmičenje 2014. godine u Milanu.

Raspored takmičenja biće objavljen naknadno. Utamice će se igrati od 21. do 24.05. u Sunel Areni u Atini, dok će se finalna utakmica igrati tradicionalno na mestu gde će se igrati i finale seniora u Telekom Centru (OAKA) 24.05. u prepodnevnim časovima", ističu crveno-beli.

