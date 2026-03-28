"SMEŠNO JE, ZAISTA JE SMEŠNO!" Nikola Jokić zagrmeo kao nikada do sada (VIDEO)
DENVER nagetsi su nakon preokreta pobedili Jutu Džez 135:129, a nakon meča oglasio se Nikola Jokić.
Srpski centar prokomentarisao je sam meč.
- Mislim da je odbrana u četvrtoj četvrtini model kako treba da igramo celu utakmicu. Naša odbrana generalno nije bila tamo gde je trebalo da bude, ali smo pronašli energiju uz pomoć publike. Pomogli su nam kada je bilo najvažnije i bilo je neverovatno - rekao je Jokić.
Džamal Marej je postao rekorder Nagetsa u broju ubačenih trojki u jednoj sezoni.
- Igram sa njim celu njegovu karijeru. On igra na veoma, veoma visokom nivou poslednje dve-tri godine i ovaj rekord je samo nagrada za sve što radi ove sezone - dodao je Jokić.
Jokića prilično "tuku" pod košem.
- Smešno je. Zaista je smešno - istakao je Jokić.
Naredni meč Nikola Jokić i saigrači igraće protiv Golden Stejt Voriorsa.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka
FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.
28. 03. 2026. u 07:30
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.
28. 03. 2026. u 19:38
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
