"DA JE PROMAŠIO, CEO DAN BI TRČAO "KAMIKAZE"! Igor Kokoškov nakon trijumfa Efesa nad Barselonom
Igor Kokoškov, trener Anadolu Efesa, na zanimljiv način je prokomentarisao trijumf nakon drame svog tima protiv Barselone.
Gubio je Efes 1 poen, a na 0.3 sekunde do kraja meča Kordinije je imao dva slobodna bacanja za trijumf, i uspeo je da ubaci oba.
"Ako promaši bacanja, sutra će da trči ceo dan 'kamikaze'! O tome sam razmišljao...", prokomentarisao je Kokoškov uz osmeh nakon meča.
