Košarka

"DA JE PROMAŠIO, CEO DAN BI TRČAO "KAMIKAZE"! Igor Kokoškov nakon trijumfa Efesa nad Barselonom

Filip Milošević

21. 11. 2025. u 08:33

Igor Kokoškov, trener Anadolu Efesa, na zanimljiv način je prokomentarisao trijumf nakon drame svog tima protiv Barselone.

FOTO: N. Skenderija

Gubio je Efes 1 poen, a na 0.3 sekunde do kraja meča Kordinije je imao dva slobodna bacanja za trijumf, i uspeo je da ubaci oba.

"Ako promaši bacanja, sutra će da trči ceo dan 'kamikaze'! O tome sam razmišljao...", prokomentarisao je Kokoškov uz osmeh nakon meča.

