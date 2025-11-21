"DA JE PROMAŠIO, CEO DAN BI TRČAO "KAMIKAZE"! Igor Kokoškov nakon trijumfa Efesa nad Barselonom

Igor Kokoškov, trener Anadolu Efesa, na zanimljiv način je prokomentarisao trijumf nakon drame svog tima protiv Barselone.

FOTO: N. Skenderija

Gubio je Efes 1 poen, a na 0.3 sekunde do kraja meča Kordinije je imao dva slobodna bacanja za trijumf, i uspeo je da ubaci oba.

"Ako promaši bacanja, sutra će da trči ceo dan 'kamikaze'! O tome sam razmišljao...", prokomentarisao je Kokoškov uz osmeh nakon meča.

