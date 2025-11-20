Košarka

KAPITEN PARTIZANA NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Vanja Marinković progovorio o tuči sa DŽabarijem Parkerom

Новости онлине

20. 11. 2025. u 06:12

PARTIZAN je u velikom problemu, crno-belima nikako da krene. Željko Obradović se obrušio na igrače, a svi se pitaju šta je sa Vanjom Marinkovićem...

FOTO: Partizan Mozzart Bet/Dragana Stjepanović

Kapiten Partizana i momak koji je osvojio bronzanu medalju sa Srbijom na Olimpijskim igrama je otvorio dušu za "Part+". Marinković je progovorio i o navodnoj tuči sa Džabarijem Parkerom, odnosno izmišljotini koja kruži košarakšim kuloarima. 

- Znaš da do mene došao komentar, pre par dana... 'Je l istina da ste se ti i Džabari potukli na treningu...' Ja kažem molim? "Da, brate, neko mu je lupio šamar. "Eto... To ne da je glupost, nego je notorna glupost, laž, sve... Sad treba da čitaš tako neke stvari, neko dođe izlupeta se. Ali takvo je vreme, svako ima pravo da radi šta god hoće. Neko to voli, nekome to ne prija... Meni je bitno šta ja mislim i moji najbliži i moj kolektiv gde trenutno radim, a to je Partizan - rekao je Marinković.

Vanja je otkrio i zbog čega je izbrisao društvene mreže.

- Imao sam ih, ali sam ih ugasio, kada sam bio u Španiji, jedno veče. Opet, te društvene mreže danas mnogi koriste za promociju samog sebe. Javljaju se sponzori, hoće da ih reklamiraš, što je okej, svako ima svoj način kako na to gleda. Meni je to oduzimanje vremena, kojeg i nemaš preterano, dok si košarkaš, pogotovo u ovom ritmu i u današnje vreme. Trošiš energiju na neke nebitne stvari, čitaš neke nebitne komentare - ispričao je Vanja Marinković.

