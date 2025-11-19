IZNENAĐENJE: Vlade Divac u Partizanu

Najnovije vesti iz KK Partizan su više nego zanimljive.

Evo kako je o tome javnost obavestio crno-beli klub:



"Legenda svetske košarke, nekadašnji igrač i predsednik KK Partizan Vlade Divac, posetio je današnji trening kako bi pružio podršku crno-belima pred važne utakmice koje predstoje!

Parni valjak očekuju dueli sa Fenerbahčeom (petak), SC Derbijem (nedelja) i Panatinaikosom (utorak) pre pauze zbog FIBA prozora! Prva dva duela, crno-beli igraju u Beogradskoj areni!", ističu crno-beli.

