IZNENAĐENJE: Vlade Divac u Partizanu

19. 11. 2025. u 17:58

Najnovije vesti iz KK Partizan su više nego zanimljive.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ: Владе Дивац у Партизану

Foto: AP

Evo kako je o tome javnost obavestio crno-beli klub:


"Legenda svetske košarke, nekadašnji igrač i predsednik KK Partizan Vlade Divac, posetio je današnji trening kako bi pružio podršku crno-belima pred važne utakmice koje predstoje!

Parni valjak očekuju dueli sa Fenerbahčeom (petak), SC Derbijem (nedelja) i Panatinaikosom (utorak) pre pauze zbog FIBA prozora! Prva dva duela, crno-beli igraju u Beogradskoj areni!", ističu crno-beli.

