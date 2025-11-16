"BILI AMER, KANAĐANIN I NIKOLA JOKIĆ": Ne, nije vic u pitanju, trener Denvera očitao svima lekciju (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa su na gostovanju savladali Minesotu 123:112, uz novu sjajnu partiju i tripl-dabl Nikole Jokića

Foto AP

Najbolji košarkaš današnjice meč je završio sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija, pa je i ovog puta, uz Džamala Mareja i Erona Gordona bio nosilac igre Nagetsa.

Tako, trener tima iz Kolorada Dejvid Adelman dobio je zanimljivo "vic" pitanje u Amerikancu, Kanađaninu i Srbin, kao i njihovim karakterima.

- Da, i zato mislim da je najpotcenjenija stvar kod našeg tima naša trojica, naša tri lidera. Jer imaš igrača iz Srbije, igrača iz Kanade i igrača sa Zapadne obale. I svi su potpuno različiti, i svi su zaista sjajni ljudi, i veoma su prijemčivi u svlačionici - počeo je Adelman i nastavio:

"You have a guy from Serbia, a guy from Canada, and a guy from the west coast... and they're all completely different, and really cool people."



David Adelman on the uniqueness of Denver's 3 main stars!@nuggets secured their 7th straight win tonight. pic.twitter.com/7e2Kn3wIft — NBA (@NBA) November 16, 2025

- I samo zato što ne viču i ne govore da su sjajni lideri, oni to zapravo jesu. Momci vole da igraju s njima jer igraju na pravi način, ali su takođe kul i van terena. Tako da kod nas u svlačionici sve funkcioniše sjajno - rekao je Adelman.

