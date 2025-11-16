MA, ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Nikola Jokić se igra, niko ne može da ga zaustavi, kakva pobeda Denvera (VIDEO)
Košarkaši Denver nagetsa pobedili su u gostima Minesotu timbervulvs rezultatom 123:112 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige. Nikola Jokić ostvario je sedmi tripl-dabl od starta sezone, iako je nešto ranije u medijima najavljivano da neće igrati zbog povrede.
Nagetsi su predvođeni najboljim košarkašem na svetu upisali sedmi trijumf u nizu u najjačoj svetskoj ligi.
U prvom poluvremenu viđena je uglavnom izjednačena borba. Denver je bolje otvorio susret. Tokom prve četvrtine uspeo je serijom poena da dođe i do dvocifrene prednosti (17:5), ali je Minesota uspela da uzvrati.
Domaći tim je preko Džulijusa Rendla koji je u drugoj četvrtini bio raspoložen i u napadu, ali i u defanzivnim zadacima uspeo da preokrene i na poluvrerme ode sa 60:55.
Denver u trećoj deonici podigao kvalitet igre i to utakmicu uvelo je u neizvesnu završnicu.
Treća četvrtina donela je pojačan intenzitet u igri obe ekipe. Igralo se u visokom ritmu, timovi su ulazili u serije poena kojima su se smenjivali u vođstvu.
Ekipa iz Kolorada poene je u ovom periodu pronalazila uglavnom preko Nikole Jokića i Tima Hardaveja koji su bili i najraspoloženiji pojedinci na meču.
Domaćin je pokušavao da prati individualnim rešenjima Edvardsa i Rendla, ali to nije bilo dovoljno da tim konstantno drži egal.
Nikola Jokić utakmicu je završio sa sedmim tripl-dablom od starta sezone. Ubacio je 27 poena, uhvatio je 12 skokova i podelio 10 asistencija uz dve ukradene lopte.
Džamal Mari dodao je 23 uz 11 asistencija, isti broj poena imao je i Tim Hardavej Mlađi, kao i Eron Gordon.
U Minesoti Džulijus Rendl i Entoni Edvards upisali su po 26.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
