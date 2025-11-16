MA, ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Nikola Jokić se igra, niko ne može da ga zaustavi, kakva pobeda Denvera (VIDEO)

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su u gostima Minesotu timbervulvs rezultatom 123:112 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige. Nikola Jokić ostvario je sedmi tripl-dabl od starta sezone, iako je nešto ranije u medijima najavljivano da neće igrati zbog povrede.

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi su predvođeni najboljim košarkašem na svetu upisali sedmi trijumf u nizu u najjačoj svetskoj ligi.

U prvom poluvremenu viđena je uglavnom izjednačena borba. Denver je bolje otvorio susret. Tokom prve četvrtine uspeo je serijom poena da dođe i do dvocifrene prednosti (17:5), ali je Minesota uspela da uzvrati.

Domaći tim je preko Džulijusa Rendla koji je u drugoj četvrtini bio raspoložen i u napadu, ali i u defanzivnim zadacima uspeo da preokrene i na poluvrerme ode sa 60:55.

Denver u trećoj deonici podigao kvalitet igre i to utakmicu uvelo je u neizvesnu završnicu.

Treća četvrtina donela je pojačan intenzitet u igri obe ekipe. Igralo se u visokom ritmu, timovi su ulazili u serije poena kojima su se smenjivali u vođstvu.

Ekipa iz Kolorada poene je u ovom periodu pronalazila uglavnom preko Nikole Jokića i Tima Hardaveja koji su bili i najraspoloženiji pojedinci na meču.

Domaćin je pokušavao da prati individualnim rešenjima Edvardsa i Rendla, ali to nije bilo dovoljno da tim konstantno drži egal.

Nikola Jokić utakmicu je završio sa sedmim tripl-dablom od starta sezone. Ubacio je 27 poena, uhvatio je 12 skokova i podelio 10 asistencija uz dve ukradene lopte.

Džamal Mari dodao je 23 uz 11 asistencija, isti broj poena imao je i Tim Hardavej Mlađi, kao i Eron Gordon.

U Minesoti Džulijus Rendl i Entoni Edvards upisali su po 26.

