JOVIĆU VIŠE SKOKOVA NEGO POENA: Majami poražen od Niksa
Košarkaši Njujork niksa pobedili su na svom terenu 140:132 ekipu Majami hita. Nikola Jović je na parketu proveo 13 minuta i upisaoa tri poena, četiri skoka i četiri asistencije.
Gosti sa Floride bili su konkurentni samo u prvom poluvremenu. Već na veliku pauzu se otišli sa plus 10 za domaćina (48:38).
Majami se trudio da se prbiliži egalu u trećoj deonici, Niksi su održavali jednocifrenu prednost, ne dopuštajući preokret rivalu. Meč je prelomljen u koristi Njujork početkom poslednjeg perioda, kad Niksi čine seriju od 10 poena za 120:106.
Karl Entoni Taun je odigrao sjajno za Njujork sa 39 poena i 11 skokova, "iks-faktor" je bio Lendri Šemet sa iznenađujućih 36 poena, Džordan Klarkson je stao na 24 poena, Mikal Bridžes na 15 poena. U izostanku lidera Džejlena Bransona, ulogu rzigravača je preuzeo Džoš Hart, završivši sa tripl-dablom od 12 poena, 10 skokova i 10 asistencija.
Norman Pauel je predvodio Majami sa 38 poena. Haime Hakez je završio sa 29 poena, devet skokova i sedam asistencija. Endru Vigins i Kelel Ver su okončali duel sa po 15 poena.
Nikola Jović je za 13 minuta ubacio tri poena (1/2 sa penala, 1/2 za dva, 0/2 za tri), uz četiri skoka i četiri asistencije.
Ekipa Njujorka je treća sa 8-4, dok je Majami šesti sa 7-6.
Sledi revanš ova dva tima u Majamiju.
