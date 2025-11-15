NIKOLA JOKIĆ ČUO UŽASNE VESTI: Baš veliki udarac za Denver

SAZNAO je Nikola Jokić loše vesti pred nastavak sezone.

FOTO: Printskrin/Jutjub/DNVR sports

Košarkaš Denver Nagetsa Kristijan Braun odsustvovaće sa terena najmanje mesec i po dana zbog povrede skočnog zgloba, tvrdi insajder ESPN Šems Čaranija.

Braun se povredio tokom meča između Denvera i Los Anđeles Klipersa. Džejms Harden mu je slučajno stao na nogu, posle čega je Braun šepajući napustio parket, dok se držao za levu potkolenicu.

Braun će ponovo biti pregledan za šest nedelja, a prvobitna dijagnoza je zadobio uganuće skočnog zgloba.

Denver ima učinak od devet pobeda i dva poraza, a najzaslužniji za takav skor je Nikola Jokić koji igra fenomenalno od početka sezone. Naredni meč igraju u noći između subote i nedelje od 2 časa – protiv Timbervulvsa u Minesoti.

