"LUDNICA" U MAJAMIJU: Nikola Jović je jedan od heroja tima - učestvovao u pobedničkom košu svog tima u poslednjoj sekundi produžetka (VIDEO)
ošarkaši Majamija slavili su posle produžetka protiv Klivlenda – 140:138, a važnu ulogu u pobedničkom košu imao je reprezentativac Srbije Nikola Jović.
Naime, na 0,4 sekunde pre kraja Donovan Mičel u produžetku donosi izjednačenje Kavalirsima.
E tada na scenu stupaju srpski as i Endrju Vigins. Jović je iz auta bacio loptu tačno iznad obruča za Viginsa koji je spektakularno zakucao i doneo trijumf Majamiju.
Najefikasniji kod Majamija bili su Pauel sa 33 poena, Vigins je dodao 23, uz pet asistencija, Hakez je imao 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a Kelel Vejr 14 poena i čak 20 skokova.
Na drugoj strani istakli su se Mičel sa 28 poena, 15 skokova i osam asistencija, Deandre Hanter sa 23 poena, te Ivan Mobli sa 21 poenom, 10 skokova i pet asistencija.
Bio je ovo derbi Istoka, tako da su timovi izjednačeni sa skorom 7-4.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)