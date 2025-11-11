Košarka

"LUDNICA" U MAJAMIJU: Nikola Jović je jedan od heroja tima - učestvovao u pobedničkom košu svog tima u poslednjoj sekundi produžetka (VIDEO)

Filip Milošević

11. 11. 2025. u 08:06

ošarkaši Majamija slavili su posle produžetka protiv Klivlenda – 140:138, a važnu ulogu u pobedničkom košu imao je reprezentativac Srbije Nikola Jović.

Foto: Profimedia

Naime, na 0,4 sekunde pre kraja Donovan Mičel u produžetku donosi izjednačenje Kavalirsima.

E tada na scenu stupaju srpski as i Endrju Vigins. Jović je iz auta bacio loptu tačno iznad obruča za Viginsa koji je spektakularno zakucao i doneo trijumf Majamiju.

Najefikasniji kod Majamija bili su Pauel sa 33 poena, Vigins je dodao 23, uz pet asistencija, Hakez je imao 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a Kelel Vejr 14 poena i čak 20 skokova.

Na drugoj strani istakli su se Mičel sa 28 poena, 15 skokova i osam asistencija, Deandre Hanter sa 23 poena, te Ivan Mobli sa 21 poenom, 10 skokova i pet asistencija.

Bio je ovo derbi Istoka, tako da su timovi izjednačeni sa skorom 7-4.

