PEJSERSI PREŽIVELI DRAMU PROTIV VORIORSA: Magija razbila čarobnjake (VIDEO)

Indijana pejsersi ostvarili su prvu pobedu u novoj NBA sezoni, savladavši Golden Stejt voriorse 114:109 i tako prekinuli niz od pet uzastopnih poraza na startu šampionata.

FOTO: Tanjug/AP

Pejsersi su pobedom nad Golden Stejtom u Indijanapolisu zaustavili seriju poraza.

Kventon Džekson bio je junak meča, postigavši 12 od svojih 25 poena u poslednjoj četvrtini, uključujući i presudni šut u završnici, iako je najefikasniji u pobedničkom timu bio je Aron Nesmit sa 31 poenom, dok je Paskal Sijakam dodao 27.

Kod Voriorsa, Stef Kari upisao je 24 poena, Džimi Batler 20, a Džonatan Kuminga 17.

Pejsersi su u poslednjoj deonici uspeli da nadoknade dvocifren zaostatak i da u završnici dođu do pobede. Međutim, uprkos trijumfu, Indijana ostaje oslabljena brojnim povredama. Tajris Halibarton, Obi Topin čeka operaciju, a iz tima su odsutni i Benedikt Matjurin, Endru Nemhard i Ti-Džej Mekonel.

U narednom kolu Golden Stejt dočekuje Finiks sanse, dok Indijana igra protiv Milvoki baksa.

Košarkaši Orlando medžika savladali su Vašington vizardse rezultatom 125:94, a najefikasniji u redovima pobedničkog tima bio je Paolo Bankero, koji je ostvario svoj četvrti dabl-dabl u sezoni.

Bankero je meč završio sa 28 poena i 11 skokova, uz dobar šut iz igre (9/15) i tri pogotka za tri poena iz šest pokušaja. Pored njega, istakli su se i Vendel Karter Džunior sa 16 poena i 12 skokova, kao i Franc Vagner sa 25 poena.

Orlando je vezao drugu pobedu u nizu nakon četiri startna poraza i sada ima skor od tri trijumfa i četiri poraza.

Na drugoj strani, Vizardsi su upisali i četvrti uzastopni poraz, a najbolji u njihovom timu bili su Kišeon Džordž sa 17 i Si-Džej Mekolum sa 13 poena. Vašington je šutirao svega 39,8 posto iz igre, što je njihovo najslabije izdanje u napadu ove sezone.

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević igrao je nešto više od pet minuta, ali nije upisao poene.

Orlando će naredni susret igrati protiv Atlante, a Vašington protiv Njujork niksa.

Rezultati utakmica:

Indijana - Golden Stejt 114:109

Vašington - Orlando 94:125

Boston - Hjuston 101:128

Detroit - Dalas 122:110

Oklahoma - Nju Orleans 21.00

