KAO BRZI VOZ: Janik Siner počistio Šeltona kao od šale za novo polufinale

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Parizu pošto je danas savladao Amerikanca Bena Šeltona rezultatom 2:0 (6:3, 6:3) za sat i 10 minuta igre.

FOTO: Tanjug/AP/Heinz-Peter Bader

U prvom setu Siner je napravio dva brejka i lako osvojio set. U drugom setu je Siner opet napravio dva brejka, a iako je izgubio jedan svoj servis gem, uspeo je da reši meč.

Sineru će rival u polufinalu biti pobednik meča Danil Medvedev - Aleksander Zverev.

