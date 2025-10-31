KAO BRZI VOZ: Janik Siner počistio Šeltona kao od šale za novo polufinale
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Parizu pošto je danas savladao Amerikanca Bena Šeltona rezultatom 2:0 (6:3, 6:3) za sat i 10 minuta igre.
U prvom setu Siner je napravio dva brejka i lako osvojio set. U drugom setu je Siner opet napravio dva brejka, a iako je izgubio jedan svoj servis gem, uspeo je da reši meč.
Sineru će rival u polufinalu biti pobednik meča Danil Medvedev - Aleksander Zverev.
