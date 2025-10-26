Košarka

DUBAI NE ZNA ZA PORAZ: Ekipa Jurice Golemca slavila i protiv Krke u ABA ligi

26. 10. 2025. u 16:10

Košarkaši Dubaija pobedili su danas na gostovanju ekipu Krke rezultatom 83:79 u utakmici četvrtog kola grupe A regionalne ABA lige.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 19 poena, dok je Kosta Kondić dodao 13. Srpski košarkaš Nemanja Dangubić zabeležio je 11 poena i četiri skoka, dok je njegov sunarodnik Filip Petrušev postigao sedam poena uz tri uhvaćene lopte i tri asistencije.

Kod domaćih, najbolji je bio Viktor Bejli sa 25 poena.

Košarkaši Dubaija su u dosadašnjem delu sezone u ABA ligi zabeležili četiri pobede, dok Krka ima četiri poraza. Dubai će u narednom, petom kolu regionalnog takmičenja dočekati Partizan, dok će Krka igrati u Podgorici protiv Studentskog centra.

