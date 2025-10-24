"KADA VIDIŠ DA TE PODSTIČU"... Nikola Kalinić emotivno o najtežem periodu u životu
PRIČAO je nedavno Nikola Kalinić o ličnoj borbi sa kojom se suočava, rekao je da ćerku nije video dugo, a publika je prepoznala sa čime se suočava i stala uz njega.
Krilni košarkaš Crvene zvezde je prve večeri nakon trijumfa nad Žalgirisom (88:79) otkrio da svoju ćerkicu nije video više od 20 dana. Nakon meča i pobede nad Baskonijom (90:72) u 6. kolu Evrolige, on se zahvalio svima koji su stali uz njega.
- Hvala im. Prolazio sam momente u privatnom životu od marta o kojima nisam želeo da pričam, možda nije ni bilo potrebe, tako da mi znači. Kada vidiš da te 15, 20 hiljada ljudi podstiče, to je lepo i nadam se da ćemo mi vratiti na terenu. Uvek pričam da navijači mogu da budu najbolji na svetu, ali mi moramo da na terenu da vodimo celu atmosferu i budemo prvi da damo primer. Nakon toga se i navijači uključuju i ide sinergija, pa sve izgleda mnogo dobro - rekao je Kalinić za "Meridian sport".
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
