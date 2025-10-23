MA, BEZ NAS NIŠTA: Srbin MVP Evrokupa, i to kako...

Srbi su uvek tajni sastojak za dobru košarku, a to se sada potvrdilo i u Evrokupu.

Foto: ABA liga/KK Partizan

Naime, košarkaš Kluža Dušan Miletić bio je najkorisniji igrač četvrtog kola Evrokupa, saopšteno je danas.

Miletić je u pobedi Kluža protiv Venecije posle produžetka rezultatom 103:102 za 24 minuta na terenu zabeležio 17 poena, 13 skokova i dve blokade. Srpski košarkaš je imao indeks korisnosti 31.

Na drugom mestu po indeksu korisnosti se našao igrač Ulma Kris Ledlam (30), a potom slede košarkaš Kluža Karel Guzman (29), Kameron Mekgasti (28) iz Londona i Retin Obasohan (26) iz Manrese.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć