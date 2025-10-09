NIKOLA JOVIĆ GA ODLIČNO POZNAJE: Evo ko je novi selektor Sjedinjenih Američkih Država!
SJEDINjENE Američke Države uskoro će dobiti novog trenera. U pitanju je dobro poznato košarkaško ime.
Kako prenosi poznati novinar Šams Čaranija, na klupu osvajača Olimpijskih igara sešeće strateg Majmija Erik Spolstra.
Srpski reprezentativac, Nikola Jović, odlično poznaje Erika, s obzirom na to da ga novi selektor Amerike trenira u Hitima.
On će na toj poziciji naslediti Stiva Kera i vodiće SAD na sledećem Svetskom prvenstvu 2027. godine i Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.
Spolstra je bio glavni asistent u pomenutoj reprezentaciji za osvajanje zlatne medalje na Igrama 2024. godine.
Podsetimo, ovaj 54-godišnjak iz Evanstona je u karijeri osvojio dve titule prvaka NBA lige - 2012. i 2013. godine.
