NIKOLA JOVIĆ GA ODLIČNO POZNAJE: Evo ko je novi selektor Sjedinjenih Američkih Država!

Časlav Vuković

09. 10. 2025. u 18:35

SJEDINjENE Američke Države uskoro će dobiti novog trenera. U pitanju je dobro poznato košarkaško ime.

FOTO: Profimedia

Kako prenosi poznati novinar Šams Čaranija, na klupu osvajača Olimpijskih igara sešeće strateg Majmija Erik Spolstra.

Srpski reprezentativac, Nikola Jović, odlično poznaje Erika, s obzirom na to da ga novi selektor Amerike trenira u Hitima.

On će na toj poziciji naslediti Stiva Kera i vodiće SAD na sledećem Svetskom prvenstvu 2027. godine i Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.

Spolstra je bio glavni asistent u pomenutoj reprezentaciji za osvajanje zlatne medalje na Igrama 2024. godine.

Podsetimo, ovaj 54-godišnjak iz Evanstona je u karijeri osvojio dve titule prvaka NBA lige - 2012. i 2013. godine.

