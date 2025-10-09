NIKOLA JOVIĆ GA ODLIČNO POZNAJE: Evo ko je novi selektor Sjedinjenih Američkih Država!

SJEDINjENE Američke Države uskoro će dobiti novog trenera. U pitanju je dobro poznato košarkaško ime.

Kako prenosi poznati novinar Šams Čaranija, na klupu osvajača Olimpijskih igara sešeće strateg Majmija Erik Spolstra.

Srpski reprezentativac, Nikola Jović, odlično poznaje Erika, s obzirom na to da ga novi selektor Amerike trenira u Hitima.

On će na toj poziciji naslediti Stiva Kera i vodiće SAD na sledećem Svetskom prvenstvu 2027. godine i Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.

Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men's national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA's 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB — Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025

Spolstra je bio glavni asistent u pomenutoj reprezentaciji za osvajanje zlatne medalje na Igrama 2024. godine.

Podsetimo, ovaj 54-godišnjak iz Evanstona je u karijeri osvojio dve titule prvaka NBA lige - 2012. i 2013. godine.

