Košarka

"KO JE OVDE BEBA"? Turci brutalno prozvali Nikolu Jokića, čeka se reakcija Srbina

Новости онлине

04. 09. 2025. u 08:25

Košarkaši Srbije izbugili su od Turske rezultatom 95:90 u utakmici u kojoj se povredio Aleksa Avramović, a "orlovi" će u osmini finala igrati protiv Finske, u subotu u Rigi.

FOTO: FIBA.Basketball

Turska je grupnu fazu okončala sa maksimalnih pet pobeda i igraće u osmini finala protiv Švedske. Srbija je takmičenje po grupama završila skorom 4-1 i u osmini finala će na Finsku.

Alperen Šengun je predvodio Tursku sa 28 poena, 13 skokova i osam asistencija i može se reći da je nadigrao Nikolu Jokića koji je bio najefikasniji u Srbiji sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije.

To je Turcima bila inicijalna kapisla da krenu sa pzivanjem najboljeg košarkaša sveta. Naime napravili su karikaturu na kojoj Šengun u naručju kao bebu drži Nikolu Jokića, koji ima tužan izraz na licu, uz komentar:

"Ko je beba Jokić?" aludirali su na nadimak turskog centra.

Nadamo se da će Nikola u nastavku turnira imati priliku da im odgovori u svom prepoznatiljivom stilu.

