BUDUĆNOST PRAVI OZBILJAN TIM: Amerikanac stigao u Podgorice, on je peto pojačanje
BUDUĆNOST pravi ozbiljan tim za sezonu 2025/26. Podgoričani su angažovali i peto pojačanje ovog leta.
Novi košarkaš crnogorskog tima postao je centar Džejms Tompson koji je prošlu sezonu proveo u Portoriku, tačnije u ekipi Leones de Pons.
Ovaj 30-godišnjak je na koledžu igrao za Istern Mičigen, dok je u Evropi igrao u Bonu, Hapoel Haifi, Jeniseju, Šoleu i Samari. Upravo je u VTB ligi u sezoni 2023/24 prosečno beležio 9,9 poena i 7,6 skokova.
Što se tiče prošle sezone, imao je dabl-dabl učinak sa 15,8 poena i 10,9 uhvaćenih lopti. Po brojkama se vidi da ekipi koju sa klupe predvodi Andrej Žakelj garantuje dobru kontrolu skoka.
Podsetimo, pre njega Budućnost je dole Oleksandra Kovlijara, Džerija Butsijela, Aleksa Buteja i Skajlera Mejsa. Takođe, ugovore su produžili Džuvan Morgan i Jogi Ferel.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Komentari (0)