BUDUĆNOST PRAVI OZBILJAN TIM: Amerikanac stigao u Podgorice, on je peto pojačanje

BUDUĆNOST pravi ozbiljan tim za sezonu 2025/26. Podgoričani su angažovali i peto pojačanje ovog leta.

FOTO: Profimedia

Novi košarkaš crnogorskog tima postao je centar Džejms Tompson koji je prošlu sezonu proveo u Portoriku, tačnije u ekipi Leones de Pons.

Ovaj 30-godišnjak je na koledžu igrao za Istern Mičigen, dok je u Evropi igrao u Bonu, Hapoel Haifi, Jeniseju, Šoleu i Samari. Upravo je u VTB ligi u sezoni 2023/24 prosečno beležio 9,9 poena i 7,6 skokova.

Što se tiče prošle sezone, imao je dabl-dabl učinak sa 15,8 poena i 10,9 uhvaćenih lopti. Po brojkama se vidi da ekipi koju sa klupe predvodi Andrej Žakelj garantuje dobru kontrolu skoka.

Podsetimo, pre njega Budućnost je dole Oleksandra Kovlijara, Džerija Butsijela, Aleksa Buteja i Skajlera Mejsa. Takođe, ugovore su produžili Džuvan Morgan i Jogi Ferel.

Još jedan momak iz Baton Ruža zadužuje "plavo-bijeli" dres ✍️https://t.co/5hHNLAuazX#kkb pic.twitter.com/SAAUuIxgBE — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) August 7, 2025

