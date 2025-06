"GROBARI" U EKSTAZI: Da li je vreme za povratak Žofrija Lovernja?

Nekadašnji kapiten Partizana, Žofri Lovernj, oprostio se od Asvela na svom Instagram nalogu i sada je slobodan u izboru nove sredine.

FOTO: N. Paraušić

- Posle tri godine saradnje sa Asvelom, vreme je da okrenem novu stranu. Veoma sam zahvalan klubu za poverenje i trenutke koje smo delili. Želim Asvelu sve najbolje u budućnosti - napisao je Lovernj.

Podsetimo, u pitanju je jedan od najvećih miljenika navijača Partizana kada su stranci u pitanju. Bio je svojevremeno i prvi kapiten stranac u istoriji kluba.

On je nastupao za crno-bele od 2012. do 2014. godine i ostavio dubok trag u crno-belom dresu, a koliko mu znači Partizan to pokazuje i njegova tetovaža na ruci, pošto ima istetoviran grb "parnog valjka".

