PARTIZAN SE OGLASIO! Crno-beli imaju poruku za sve navijače pred četvrti meč finalne serije ABA lige protiv Budućnosti

KK Partizan se obratio navijačima pred četvrtu utakmicu finala ABA lige.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Crno-beli,



Pred nama je još jedna utakmica finala u Beogradskoj areni! Ujedno, to je prva šansa za osvajanje titule šampiona ABA lige.Pobedom u Podgorici, izborili smo se za prednost domaćeg terena i tu nam prednost valja iskoristiti. U suprotnom, finalna serija se vraća u Crnu Goru.Još nas jedan korak deli od našeg cilja, ali to je "korak od sedam milja". U svojoj istoriji, Partizan je 49 puta dolazio do trofeja. Svaki od tih trofeja, osvojen je na isti način. Uvek punog srca i hladne glave! Poslednjih 40 minuta košarke u Areni za ovu sezonu mora proteći upravo u takom raspoloženju. Sutra je dan, kada svi moramo biti kao jedan, posvećeni svakom napadu i svakoj odbrani.Naš rival, ekipa Budućnosti, pokazala je na terenu da zaslužuje svako poštovanje. Sigurno je da će oni dati sve od sebe i vrebati šansu da iskoriste svaki naš pogrešan treptaj kako bi se izborili za svoju šansu u SC Morača.Stoga, KK Partizan poziva sve navijače koji se sutra budu našli pod svodovima Beogradske arene da zadrže skromnost, da pokažu poštovanje i iznad svega borbeni duh koji je već decenijama zaštitni znak naših utakmica.Strastveno i pametno, uz poštovanje i bez ikakvih incidenata, koristeći srce, ruke i glas, dajte vetar u leđa crno-belima da se izbore sa izazovima i da Parni valjak dovezu do željenog cilja!"U tome je snaga Partizana, igrači i navijači pobeđuju zajedno" – Duško Radović - naveli su iz Partizana.