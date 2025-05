DOSTA JE! Nikola Kalinić žestoko uzvratio Crnogorcima (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde gađani su šrafovima na utakmici protiv Budućnosti i zbog toga su napustili teren u jednom trenutku.

Foto: Printskrin

U jednom trenutku igrač crveno-belih Nikola Kalinić bacio je na tribine predmet kojim su igrači Zvezde gađani na klupi i na terenu.

I pre i posle prekida u hali "Morača", tokom kojeg je predsednik Budućnosti Dragan Bokan odlazio među navijače domaćih "Varvare", košarkaš Zvezde igrali su jako loše i Kalinić nije mogao da pomogne. Sa očiglednim problemom sa određenom povredom on je imao limitiranu minutažu, ali ni njegov povratak na teren nije promenio situaciju.

Nikola Kalinić gađa publiku. A baš nedavno je delio lekcije po internetima, baš evo neočekivana ironija... pic.twitter.com/Ovp2iY5Oyx — Glengeri kontakti (@FuckinDeadbeat) May 26, 2025

Navijači Budućnosti su ga "uzeli na zub" i uvredljivo su mu skandiral do kraja utakmice, a on nije uspeo da sakrije nervozu, već je u poslednjoj četvrtini dobio tehničku na 5:40 minuta do kraja i na rezultatskom minusu od čak 30 poena.

