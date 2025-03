SVET SE SMEJE DALASU: Dali Dončića za Dejvisa, pa poslali Amerikanca u razvojnu ligu

Uprava Dalas Maveriksa odlučila je da pošalje Entonija Dejvisa u razvojnu ligu.

Foto: Profimedia

Razlog za ovim potezom je njihova želja da se brzo oporavi od povrede mišića.

Bombastičan trejd Dalasa i Lejkersa obeležio je kompletnu sezonu NBA lige.

Maveriksu su se odrekli Luke Dončića zarad Entonija Dejvisa, a taj potez za sada se nije ispostavio kao dobar. Amerikanac je vrlo brzo dobio povredu zbog koje je pitanje kada će biti u stanju da se ponovo takmiči...

Dejvis je povredio mišić 8. februara i to na prvoj utakmici u dresu Dalasa. On će ove nedelje početi da trenira, ali neće skoro u NBA ligu budući da su ga Maveriksi poslali u razvojnu ligu.

Dalas strahuje da bi brži povratak Dejvisa mogao da dovede do nove povrede . Prema rečima "I-Es-Pi-En-a" - Dejvisovi agenti razmatrali su da ga "zatvore" do kraja sezone budući da je i Kajri Irving takođe povređen do kraja sezone.

Dejvis je do povrede imao dobru sezonu, beležio je u proseku 25,7 poena, 12,0 skokova, 3,4 asistencije, 2,2 blokade i 1,3 ukradene lopte po utakmici tokom 43 nastupa.

